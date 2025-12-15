Спутниковая связь: NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах

MForum.ru
15.12.2025,
Частный авиаперевозчик NetJets объявил о масштабном соглашении с компанией SpaceX. К концу 2026 года высокоскоростной интернет от Starlink будет установлен примерно на 600 бизнес-джетах по всему миру, что станет одной из крупнейших сделок в истории деловой авиации.
Монтаж оборудования начнется уже в декабре 2025 года. Модернизация затронет ключевые модели флота, включая Cessna Citation Latitude и Longitude, Embraer Praetor 500, Bombardier Challenger 350 и 650, а также весь парк самолетов Bombardier Global. Система будет устанавливаться как на самолеты в США, так и в Европе.
Низкоорбитальная спутниковая система Starlink обещает пассажирам качественный интернет на уровне наземного. Система способна поддерживать скорость до 500 Мбит/с, позволяя вести видеозвонки, смотреть потоковое видео и работать в облачных сервисах даже в небе.
Сделка с NetJets — часть глобального тренда на внедрение Starlink в авиации. Ранее о планах подключения заявили такие крупные авиакомпании, как Emirates, Korean Air, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines. К концу 2025 года более 20 авиакомпаний по всему миру подписали соглашения с SpaceX.
Этот тренд отражает фундаментальный сдвиг: бортовой интернет из дополнительной услуги превращается в стандарт, ожидаемый пассажирами. На этом фоне Starlink, предлагая высокую скорость и низкую задержку сигнала, бросает вызов традиционным спутниковым провайдерам, меняя рынок бортовой связи.
Соглашение с NetJets показывает, что переход на передовые технологии связи стал стратегическим приоритетом не только для массовых, но и для сегмента премиум-авиации.
--
теги: телеком спутниковая связь спутниковый интернет Starlink связь на борту самолета
--
Публикации по теме:
08.09. [Новости компаний] Связь на борту: В США испытали лазерный канал связи между самолетом и LEO спутником созвездия Kepler / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: Saudia Airlines готовится подписать сделку со Starlink - более 140 бортов получат сервис связи / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Связь на транспорте: На самолетах ATR терминалы доступа к Starlink станут стандартным оборудованием / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] LTE: Наземное LTE в комбинации со спутниковым каналом поможет ускорить и улучшить интернет на борту самолетов / MForum.ru
