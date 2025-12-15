Спутниковая связь: NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах

15.12.2025, MForum.ru

Частный авиаперевозчик NetJets объявил о масштабном соглашении с компанией SpaceX. К концу 2026 года высокоскоростной интернет от Starlink будет установлен примерно на 600 бизнес-джетах по всему миру, что станет одной из крупнейших сделок в истории деловой авиации.

Монтаж оборудования начнется уже в декабре 2025 года. Модернизация затронет ключевые модели флота, включая Cessna Citation Latitude и Longitude, Embraer Praetor 500, Bombardier Challenger 350 и 650, а также весь парк самолетов Bombardier Global. Система будет устанавливаться как на самолеты в США, так и в Европе.

Низкоорбитальная спутниковая система Starlink обещает пассажирам качественный интернет на уровне наземного. Система способна поддерживать скорость до 500 Мбит/с, позволяя вести видеозвонки, смотреть потоковое видео и работать в облачных сервисах даже в небе.

Сделка с NetJets — часть глобального тренда на внедрение Starlink в авиации. Ранее о планах подключения заявили такие крупные авиакомпании, как Emirates, Korean Air, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines. К концу 2025 года более 20 авиакомпаний по всему миру подписали соглашения с SpaceX.

Этот тренд отражает фундаментальный сдвиг: бортовой интернет из дополнительной услуги превращается в стандарт, ожидаемый пассажирами. На этом фоне Starlink, предлагая высокую скорость и низкую задержку сигнала, бросает вызов традиционным спутниковым провайдерам, меняя рынок бортовой связи.

Соглашение с NetJets показывает, что переход на передовые технологии связи стал стратегическим приоритетом не только для массовых, но и для сегмента премиум-авиации.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком спутниковая связь спутниковый интернет Starlink связь на борту самолета

--