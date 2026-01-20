Спутниковый интернет: Американская SpaceX взбаламутила тихое болотце британских провайдеров фиксированного интернет-доступа

20.01.2026, MForum.ru

Годами рынок фиксированного интернета в Великобритании напоминал застойное болото: развитие — скромными темпами, а цены на услуги с весьма средними скоростями оставались на удивление высокими. Один из крупнейших игроков, BT, за стандартный тариф просит около 40 фунтов в месяц.

В январе 2026 года рынок изрядно встряхнула SpaceX, предложив подписчикам из Великобритании тариф со сравнимыми параметрами, но за 35 фунтов в месяц.

Слыханное ли дело? Чтобы спутниковый провайдер, оказывал услуги дешевле традиционного наземного? Это беспрецедентно.

В чём подвох? В британском медиаполе и экспертных кругах вовсю кипят дискуссии. Это закономерный результат технологического прорыва и колоссальных инвестиций Илона Маска. Или же это чистой воды стратегический демпинг с целью захвата доли рынка и вытеснения локальных игроков.

Что дальше? Пока британский регулятор Ofcom сохраняет спокойствие и публично не комментирует ценовую войну. Но ситуация слишком горячая, чтобы он мог долго молчать. Местные провайдеры, десятилетия греющие руки на не слишком требовательных пользователях, наконец-то получили ту самую «встряску», которую давно заслужили.

Ирония в том, что импульс к переменам пришёл не от наземных конкурентов, а с орбиты. Будет крайне любопытно наблюдать, как сложится этот кейс.

