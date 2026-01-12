Спутниковый интернет: Китай намерен отстоять «свою» часть орбитального ресурса

12.01.2026, MForum.ru

Как мы с вами уже знаем, на днях FCC США одобрила запуск компанией SpaceX 7500 спутников Starlink второго поколения. Китай ответил на это критикой, обвиняя SpaceX в «чрезмерном использовании» планетарных орбитальных ресурсов (нерезиновых).

Забавно, что при этом в конце декабря 2025 года от различных китайских компаний в МСЭ (Международный союз электросвязи) различными организациями и компаниями из Китая было подано около десятка заявок на орбитальный ресурс для создания LEO-созвездий. Среди них выделяются заявки по проектам СТС-1 и СТС-2, каждая на 96 714 спутников от безызвестного "Института использования радиочастотного спектра и технологических инноваций". По данным Китайской ассоциации радиовещания, институт был зарегистрирован в северной китайской провинции Хэбэй 30 декабря, на следующий день после подачи заявок в МСЭ. Эти факты приводит газета SCMP.

Орбитальные ресурсы планеты ограничены, и кто первым получает к ним доступ, может оказаться в существенном выигрыше.

SpaceX на сегодня безусловно лидирует в гонке с его почти 10 тысячами находящихся на низких орбитах спутниками и планами нарастить их количество до 15 тысяч к концу 2031. А Китаю, конечно, обидно, что он лишь вступает в эту гонку. Более того, в SpaceX подали в FCC заявку на запуск на низкие орбиты еще 30 тысяч спутников, но по ней решение на текущий момент отложено.

Скорее всего, у Китая нет ни планов, ни экономически обоснованных возможностей запустить 200 тысяч спутников в ближайшие 2-4 года. Поданные в МСЭ заявки – это типичные «переговоры», желание вступить в предметный диалог в отношении «справедливого» распределения орбит.

В действительности Китай пока что намеревается создать 1 или 2 крупных LEO созвездия, как минимум в одном из них планируется задействовать более чем 10 тысяч спутников.

Стоит отметить характерные признаки геополитических игрищ – Китай одновременно критикует «орбитальный захват» со стороны американской SpaceX, но сам при этом действует аналогичным способом. Скорее всего, Китай устроит ситуация, в которой он получит хотя бы 10-20% от запрошенного. Это позволит в перспективе пытаться добиться паритета с США в плане LEO-созвездий.

Массовые заявки могут заставить МСЭ поменять правила. Сейчас, кто первый обратился за ресурсом, тот его и получил. Возможно, вместо этого пора вводить требования, например, в отношении соблюдения сроков запуска после одобрения заявок. А также отзыв разрешений за несоблюдение сроков. Это позволило бы отделить зерна от плевел, а реальные планы от «сквоттерства».

С другой стороны, все «опаздуны» будут, наверное, настаивать, что правило «кто первый встал, того и тапки» уже не современное, и следует все делить «по-справедливости»… вот только что такое справедливость в данном случае?

Пропорционально числу жителей страны? Пропорционально ее территории? Как-то еще? Рядом стоит и вопрос – а способны ли еще современные политики к достижению и соблюдению каких-либо общих договоренностей, способны ли еще на компромиссы? Или все закончится проверкой – у кого дубинка массивнее и орбиты на многие годы заполнятся грудой обломков от конкурировавших созвездий?

