Спутниковый интернет: Китай намерен отстоять «свою» часть орбитального ресурса

MForum.ru
12.01.2026,
Как мы с вами уже знаем, на днях FCC США одобрила запуск компанией SpaceX 7500 спутников Starlink второго поколения. Китай ответил на это критикой, обвиняя SpaceX в «чрезмерном использовании» планетарных орбитальных ресурсов (нерезиновых).
Забавно, что при этом в конце декабря 2025 года от различных китайских компаний в МСЭ (Международный союз электросвязи) различными организациями и компаниями из Китая было подано около десятка заявок на орбитальный ресурс для создания LEO-созвездий. Среди них выделяются заявки по проектам СТС-1 и СТС-2, каждая на 96 714 спутников от безызвестного "Института использования радиочастотного спектра и технологических инноваций". По данным Китайской ассоциации радиовещания, институт был зарегистрирован в северной китайской провинции Хэбэй 30 декабря, на следующий день после подачи заявок в МСЭ. Эти факты приводит газета SCMP.
Орбитальные ресурсы планеты ограничены, и кто первым получает к ним доступ, может оказаться в существенном выигрыше.
SpaceX на сегодня безусловно лидирует в гонке с его почти 10 тысячами находящихся на низких орбитах спутниками и планами нарастить их количество до 15 тысяч к концу 2031. А Китаю, конечно, обидно, что он лишь вступает в эту гонку. Более того, в SpaceX подали в FCC заявку на запуск на низкие орбиты еще 30 тысяч спутников, но по ней решение на текущий момент отложено.
Скорее всего, у Китая нет ни планов, ни экономически обоснованных возможностей запустить 200 тысяч спутников в ближайшие 2-4 года. Поданные в МСЭ заявки – это типичные «переговоры», желание вступить в предметный диалог в отношении «справедливого» распределения орбит.
В действительности Китай пока что намеревается создать 1 или 2 крупных LEO созвездия, как минимум в одном из них планируется задействовать более чем 10 тысяч спутников.
Стоит отметить характерные признаки геополитических игрищ – Китай одновременно критикует «орбитальный захват» со стороны американской SpaceX, но сам при этом действует аналогичным способом. Скорее всего, Китай устроит ситуация, в которой он получит хотя бы 10-20% от запрошенного. Это позволит в перспективе пытаться добиться паритета с США в плане LEO-созвездий.
Массовые заявки могут заставить МСЭ поменять правила. Сейчас, кто первый обратился за ресурсом, тот его и получил. Возможно, вместо этого пора вводить требования, например, в отношении соблюдения сроков запуска после одобрения заявок. А также отзыв разрешений за несоблюдение сроков. Это позволило бы отделить зерна от плевел, а реальные планы от «сквоттерства».
С другой стороны, все «опаздуны» будут, наверное, настаивать, что правило «кто первый встал, того и тапки» уже не современное, и следует все делить «по-справедливости»… вот только что такое справедливость в данном случае?
Пропорционально числу жителей страны? Пропорционально ее территории? Как-то еще? Рядом стоит и вопрос – а способны ли еще современные политики к достижению и соблюдению каких-либо общих договоренностей, способны ли еще на компромиссы? Или все закончится проверкой – у кого дубинка массивнее и орбиты на многие годы заполнятся грудой обломков от конкурировавших созвездий?
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковый интернет низкоорбитальные группировки МСЭ регулирование Всемирный союз электросвязи Китай орбитальный ресурс
--
Публикации по теме:
06.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км / MForum.ru
06.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: Starlink открыл бесплатный доступ к интернету в Венесуэле / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Спутники Amazon LEO готовятся к старту / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: NetJets - интернет от Starlink появится на 600 частных самолетах / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключит 500 базовых станций через спутники Бюро 1440 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru