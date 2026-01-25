Спутниковый интернет: В США усилится конкуренция на рынке услуг мобильного интернета - AST SpaceMobile планирует запустить 45-60 спутников BlueBird в 2026 году

25.01.2026, MForum.ru

Доставку спутников на орбиту будет осуществлять компания Blue Origin ракетоносителями New Glenn-3. Первый запуск намечен на конец февраля с космодрома на мысе Канаверал, США. В планах компании запускать спутники 1-2 раза в каждые 2 месяца в течение 2026 года, то есть планируется от 6 запусков (но не более 12).

Запускать будут спутники BlueBird 7, практически идентичные BlueBird 6 (Block2 с их антеннами площадью до 223 кв.м). Такие спутники в теории смогут обеспечивать скорости передачи данных до 120 Мбит/с на зону покрытия.

Для подключения к этим спутникам не нужен отдельный спутниковый терминал, заявленные пиковые скорости должны быть доступны на обычном смартфоне, но, конечно, при условии, что будет единственный активный смартфон в зоне покрытия в единицу времени. Если смартфонов будет больше (что вероятно), то эта полоса пропускания будет делиться между активными в данный момент устройствами. И, конечно, 120 Мбит/с, это пиковая скорость в идеальных условиях, в реальных многое будет зависеть, например, от погодных условий в зоне приема и т.п. условий.

45-60 спутников, как ожидается, это достаточное количество для непрерывного покрытия территории США. Спутники рассчитаны на работу на орбите 7-10 лет (это вдвое больше, чем у SpaceX).

