Мобильная связь: Билайн признан лучшим оператором по качеству связи в московском метро

MForum.ru
13.01.2026,
Специалисты DMTEL провели масштабное исследование в поездах метро в движении. Комплексная оценка и сравнение характеристик качества мобильного интернета выполнены в период с 1 по 22 октября 2025 г. в часы наибольшей нагрузки (с 7.30 до 10.30 утром и с 17.00 до 20.00 вечером) на всех линиях метро.
В процессе исследования выполнялись сессии загрузки данных из интернета (HTTP DL) и передачи данных в интернет (HTTP UL).
Итоговые оценки качества сервисов мобильного интернета представлены на диаграмме. Диаграмма отражает вклад отдельных оценок в единую итоговую интегральную оценку.
Все единые итоговые оценки ниже максимального значения (1 000 баллов), что указывает на наличие в сети каждого оператора факторов, негативно влияющих на качество услуг связи.
По совокупности показателей качества мобильного интернета Билайн показал лучший результат среди операторов. Сеть оператора демонстрирует высокую стабильность: доля успешных интернет-сессий составила 99,65%, что является лучшим показателем на рынке.
В сети Билайна 90% значений скорости загрузки превышают 17 Мбит/с, а максимальная — 121 Мбит/с. Почти на всем протяжении маршрутов метро скорости достаточны для комфортного просмотра видео в высоком качестве. Это значит, что пассажиры могут без задержек смотреть видео, участвовать в видеозвонках и загружать большие файлы.
Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:
«Мы строим сеть, ориентируясь на повседневные сценарии наших клиентов — поездки в метро, перемещения по городу, работу и общение в пути. Билайн системно инвестирует в технологии и качество связи. Итоги исследования DMTEL — результат работы нашей технической команды, которая внедряет сложные инженерные решения и обеспечивает стабильную работу сети при высокой нагрузке».
Второе место занял МегаФон с совокупным показателем 394 (из 1000), третье - МТС с 332. Худшие результаты в московском метро - у T2, лишь 216 баллов.
Развернутый отчет о результатах драйв-теста можно посмотреть по ссылке.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь сотовая связь Москва связь в метро драй-тесты DMTel
--
Публикации по теме:
15.09. [Новости компаний] Связь в метро: За год средний трафик абонентов МТС на Троицкой линии метро в Москве вырос в 2 раза / MForum.ru
13.01. [Новости компаний] Развитие сетей: Абоненты МегаФон показали рекордное потребление мобильного трафика в московском метро в новогодние праздники / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] Связь в метро: В декабре МТС начала предоставлять услуги мобильной связи и интернета на 3-х новых станциях московского метро / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Связь в метро: T2 подготовилась к открытию Троицкой линии метро в Москве / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Связь в метро: МегаФон обеспечил связь на станции Потапово - новой станции московского метро / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru