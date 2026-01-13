Мобильная связь: Билайн признан лучшим оператором по качеству связи в московском метро

Специалисты DMTEL провели масштабное исследование в поездах метро в движении. Комплексная оценка и сравнение характеристик качества мобильного интернета выполнены в период с 1 по 22 октября 2025 г. в часы наибольшей нагрузки (с 7.30 до 10.30 утром и с 17.00 до 20.00 вечером) на всех линиях метро.

В процессе исследования выполнялись сессии загрузки данных из интернета (HTTP DL) и передачи данных в интернет (HTTP UL).

Итоговые оценки качества сервисов мобильного интернета представлены на диаграмме. Диаграмма отражает вклад отдельных оценок в единую итоговую интегральную оценку.

 

Билайн признан лучшим оператором по качеству связи в московском метро

Все единые итоговые оценки ниже максимального значения (1 000 баллов), что указывает на наличие в сети каждого оператора факторов, негативно влияющих на качество услуг связи.

По совокупности показателей качества мобильного интернета Билайн показал лучший результат среди операторов. Сеть оператора демонстрирует высокую стабильность: доля успешных интернет-сессий составила 99,65%, что является лучшим показателем на рынке.

В сети Билайна 90% значений скорости загрузки превышают 17 Мбит/с, а максимальная — 121 Мбит/с. Почти на всем протяжении маршрутов метро скорости достаточны для комфортного просмотра видео в высоком качестве. Это значит, что пассажиры могут без задержек смотреть видео, участвовать в видеозвонках и загружать большие файлы.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Мы строим сеть, ориентируясь на повседневные сценарии наших клиентов — поездки в метро, перемещения по городу, работу и общение в пути. Билайн системно инвестирует в технологии и качество связи. Итоги исследования DMTEL — результат работы нашей технической команды, которая внедряет сложные инженерные решения и обеспечивает стабильную работу сети при высокой нагрузке».

Второе место занял МегаФон с совокупным показателем 394 (из 1000), третье - МТС с 332. Худшие результаты в московском метро - у T2, лишь 216 баллов.

Развернутый отчет о результатах драйв-теста можно посмотреть по ссылке.

