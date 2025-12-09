Регулирование: Временный порядок использования портала Госуслуг для проверки данных иностранцев при выдаче им SIM-карт могут продлить на неопределенный период

MForum.ru
09.12.2025,
За 9 месяцев 2024 года к услугам связи в РФ подключилось более 15 млн иностранцев, в 2025 году тот же период дал в 5 раз меньший объем подключений, рассказали сегодня Ведомости.
Это означает миллиардные потери денег для операторов, и ощутимое сокращение налоговых поступлений для государства. Таков итог применения ФЗ-303, который ужесточил правила продажи и активации SIM-карт для иностранных граждан до того уровня, что многие приезжие предпочитают решать проблему связи в РФ какими-то альтернативными способами, лишь бы избежать неудобной и времязатратной официальной процедуры.
Сейчас обсуждается возможность продлить действие "временной" процедуры, когда оператор может обходиться без специального биометрического терминала в салоне, обходясь использованием Госуслуг.
Но даже если Минцифры примет готовящиеся поправки, процедура выдачи SIM-карт иностранцам все равно останется чрезмерно усложненной со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
