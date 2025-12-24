Микроэлектроника: АРПЭ просит Минпромторг и Минэк отменить оформление разрешений для ввоза в РФ чипов со встроенными функциями шифрования

MForum.ru
24.12.2025,
Тему обсуждает CNews. Текущее законодательство требует оформлять нотификацию на такие микросхемы. Это затрудняет ввоз, негативно сказывается на стоимости производимого в России электронного оборудования, затягивают цикл вывода изделия на рынок – речь идет о нескольких месяцах.
В большинстве микросхем функции шифрования присутствуют исключительно ради безопасности самих устройств – защищается прошивка, обеспечивается аутентификация компонентов. Зачастую эти функции недоступны на уровне интерфейса.
Требования нотификации сейчас негативно влияют на конечную продукцию. Разработчики зачастую отказывают от защищенных решений в пользу незащищенных.
Тема не простая. Аргументация АРПЭ вполне значимая. Проблемы нотификация создает, растут затраты и сроки производства. Но упрощение создаст два риска – потенциальная возможность ввоза средств шифрования трафика, продолжение ориентации производителей электроники на зарубежные микросхемы.
Вероятно, оптимален какой-то срединный путь – например, расширение перечня микросхем, освобожденных от нотификации. Возможно, стоит подумать и над сокращением продолжительности процедуры нотификации.
