Электроника: Кешбэк для российской электроники: системные противоречия и скрытые риски

Инициатива АНО ВТ о выплате кешбэка производителям отечественной электроники из средств технологического сбора, внесенная в Минпромторг, представляет собой попытку быстрого (панического?) реагирования на давление нового «неналога».

О конкретике предложений сегодня пишут Ведомости. Не буду повторять тезисы, перейду сразу к соображениям по поводу.

Предложения обнажают фундаментальные противоречия и создают риски, которые могут привести к обратному эффекту — не развитию, а иждивенчеству отрасли.

Подмена стратегической цели тактическим инструментом

Главная проблема инициативы - подмена изначальной цели технологического сбора. Он был задуман как инструмент долгосрочной финансовой поддержки разработки и производства электронных компонентов (микроэлектроники) и постановки российских разработок электроники на серийное производство.

Предлагается вместо этого направить средства на стимулирование сбыта готовой продукции.

Так отрасль рискует попасть в замкнутый круг, где средства, собранные для «выращивания шерсти» (развития технологий), тратятся на «её покраску» (маркетинг и временное снижение цен). Это не решает системной проблемы высокой себестоимости и технологического отставания.

Избирательная поддержка, искажающая рынок

Условия предложения искусственно сужают рынок и неизбежно нарушат возможности хоть насколько-то честной конкуренции. Фокус на четырёх крупных ритейлеров в первые полгода игнорирует тренд смещения продаж в онлайн и на маркетплейсы. Это ставит в неравное положение как производителей, чья дистрибуция построена иначе, так и маркетплейсы, лишая их мотивации продвигать отечественный товар.

Использование системы маркировки «Честный знак», это, конечно, способ учёта, но он добавит бюрократическую нагрузку.

Субсидирование прибыли вместо снижения цены

Наиболее слабым звеном механизма является полное отсутствие гарантий, что кешбэк приведёт к снижению цены для конечного покупателя.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Производитель продаёт планшет за 20 000 руб., получает кешбэк 7 000 руб. и платит техносбор, скажем, 3 000 руб. Его чистый доход с аппарата — 24 000 руб. Что помешает ему изначально установить цену в 24 000 руб., а с кешбэком — получить дополнительную прибыль. Таким образом, бюджетные средства (техносбор) превратятся в прямую субсидию бизнесу, не достигнув цели — повышения доступности для граждан. Уж если хочется стимулировать спрос, давайте начислять кешбэк гражданам, купившим российскую электронику.

Непроработанность и кулуарность распределения средств

Предложение о направлении части сбора на маркетинг усугубляет основную претензию к техносбору — непрозрачность. Кто, по каким критериям и как будет решать, чьи маркетинговые кампании достойны поддержки? Это создаёт риски лоббирования и неэффективного расходования средств, которые должны служить всей отрасли.

Так что же, кэшбек не нужен?

Чтобы инициатива работала на стратегическую цель, а не создавала новые проблемы, её необходимо доработать. Размер компенсации должен определяться не просто фактом продажи, а гарантированным снижением цены для потребителя на полке (в том числе на маркетплейсе). Возможно за счет выплат кешбэка потребителям, а не производителям - купил российский реестровый ноутбук - получи компенсацию, покрывающую разницу в цене российского и похожего импортного изделия. Это сохранит стимулы работы над снижением себестоимости и розничных цен для российских производителей.

Не менее важно сделать критерии публично прозрачными. Хотелось бы четко понимать - зачем собирается техносбор и куда он пойдет – если для НИОКР и производства – ок, по каким критериям распределяется. Если это просто еще один «неналог», основная часть которого не будет распределяться на поддержку отрасли, тоже хотелось бы это понимать.

Ограничение списком из 4 ритейлеров может быть оправдано только как пилот на 3-6 месяцев. Далее программа должна быть обязательно распространена на все крупные каналы продаж, включая ключевые маркетплейсы, на равных условиях. И с пониманием, что это будет очередным ударом по небольшим и средним ритейлерам - им останется торговать зарубежным.

Получение кешбэка можно было бы увязать с поэтапным увеличением доли российских компонентов в продукции производителя, создавая стимул к реальной, а не только сборочной, локализации. Но для этого уже есть балльная система и реестр.

Итого

Текущее предложение — это симптом паники отрасли перед непредсказуемым и тяжким регуляторным бременем. Кешбэк в предлагаемом формате, наверное, может дать краткосрочный всплеск продаж, но не решит системных проблем. Чтобы не растратить потенциал техносбора, Минпромторгу вряд ли стоит адаптировать его под сиюминутные запросы. Было бы неплохо чётко определить приоритеты, установить прозрачные правила игры и создать механизмы, работающие на реальное технологическое развитие, а не на витрину розничных продаж. Но и здесь есть сомнения - возможны ли прозрачные правила на столь турбулентном рынке, каким сейчас является российский?

