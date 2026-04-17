Слухи: OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

MForum.ru
17.04.2026,
После запуска Nord CE 4 Lite в 2024 году OnePlus перепрыгивает через поколение и выпускает Nord CE 6 Lite. Устройство уже не раз появлялось в слухах — то дизайном, то характеристиками. Теперь Geekbench раскрыл чипсет будущего смартфона.
Nord CE 6 Lite засветился в бенчмарке под модельным номером CPH2943 с процессором MediaTek Dimensity 7400. Конфигурация ядер: четыре по 2.60 ГГц и четыре по 2.0 ГГц, графика — Mali-G615 MC2. Устройство тестировалось с 8 ГБ оперативной памяти на Android 16.
Результаты Geekbench: 1068 баллов в одноядерном тесте и 2953 — в многоядерном. Это типичные показатели для чипа верхнего среднего сегмента.
Ожидаемые характеристики
OnePlus Nord CE 6 Lite вызывает смешанные чувства. С одной стороны, батарея выросла с 5110 до 7000 мАч — это серьезное улучшение. С другой — переход с AMOLED на LCD в 2026 году выглядит как шаг назад. Даже бюджетные смартфоны за 15 000 рупий уже получают AMOLED, а OnePlus ставит LCD в устройство за 23 000.
Dimensity 7400 — хороший чип, но не флагманский. В паре с 7000 мАч он обеспечит отличную автономность, но для тяжелых игр его мощности может не хватить.
Главный вопрос — зарядка. У Nord CE 4 Lite была 80 Вт. Если OnePlus оставит 80 Вт для 7000 мАч, это будет отлично. Если понизит до 45–67 Вт, время полной зарядки станет очень долгим.
Цена до 23 000 рупий ставит Nord CE 6 Lite в конкуренцию с iQOO Z9 (AMOLED, Dimensity 7200) и Realme Narzo 70 Pro (AMOLED, Dimensity 7050). У OnePlus будет преимущество в батарее, но проигрыш в качестве экрана.
Официальный анонс ожидается в следующем месяце вместе с Nord CE 6. Пока же Nord CE 6 Lite выглядит как компромиссный аппарат для тех, кому автономность важнее AMOLED. Но фанаты бренда могут быть разочарованы отказом от качественного экрана
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
07.01. Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз
09.07. OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально
09.07. Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700
11.06. OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля
17.04. OnePlus 13s может появиться в Индии в июне
08.10. МегаФон запустил СУБД Nexign Nord в своем облаке
17.07. OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна
25.06. OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях
20.06. OnePlus Nord CE4 Lite анонсируют 24 июня
16.04. Стали известные подробности о Oppo K12
02.04. OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально
08.02. Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально
29.01. OnePlus Ace 3V получит дисплей разрешением 1,5К и Snapdragon 7 Gen 3
02.11. Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro
27.09. Шведский регулятор не пускает оборудование Ericsson в Россию
26.06. OnePlus Nord CE 3 замечен на живых фото
17.04. Билайн представил итоги развития в 2025 году в пейзаже «особого пути» российского телекома. Часть 1
16.04. Минцифры представило проект приказа с требованиями к БС O-RAN
16.04. МегаФон в Сахалинской области - связь улучшена рефармингом в Холмске, Корсакове, Горнозаводске и Соловьевке
16.04. МТС в Новосибирской области - связь улучшена в Ленинском районе
15.04. Билайн увеличил пропускную способность для российских видеосервисов
15.04. Rubetek расширяет производственные мощности в Орле
15.04. МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино
15.04. Начало тренда - американский стартап Orbital намерен создать в космосе сеть ИИ-дата-центров
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
15.04. МегаФон в Красноярском крае - покрытие LTE расширено новыми базовыми станциями в Дивногорске и Усть-Мане
15.04. МТС в Томской области - зона покрытия LTE расширена новыми базовыми станциями в пригороде Томска
14.04. Разработчик офисного ПО «Мойофис» нарастил чистый убыток с 1.2 млрд до 4 млрд
14.04. Выход годных по техпроцессу 2нм у Samsung остается на уровне не выше 55%
14.04. Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)
14.04. Микрон и Ангстрем объединят усилия в подготовке инженерных кадров
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
16.04. Poco C81 Pro получи 6.9" дислеей 120 Гц, АКБ 6000 мАч и Unisoc T7250
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
15.04. Tecno Spark 50 4G – Helio G81, 7000 мАч и связь без сети за 1.5 км
15.04. T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7
14.04. Redmi A7 Pro 5G – HyperOS 3, Unisoc T8300 и 6300 мАч за 11 499 рупий
14.04. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
14.04. Rollme G9 – умные часы с офлайн-картами, двухдиапазонным GNSS и весом 32 грамма
13.04. Realme Narzo 100 Lite 5G – 7000 мАч "Titan Battery", 144 Гц и Dimensity 6300 за 13 000 рупий
13.04. CMF Phone 3 Pro получит Snapdragon 7s Gen 4 и металлическую рамку
13.04. Анонс Huawei Pura 90 Pro ожидается 20 апреля
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
10.04. AI+ Nova 2 и Nova 2 Ultra – два подхода к бюджетному сегменту в Индии
10.04. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов