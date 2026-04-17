Слухи: OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04.2026, MForum.ru

После запуска Nord CE 4 Lite в 2024 году OnePlus перепрыгивает через поколение и выпускает Nord CE 6 Lite. Устройство уже не раз появлялось в слухах — то дизайном, то характеристиками. Теперь Geekbench раскрыл чипсет будущего смартфона.

Nord CE 6 Lite засветился в бенчмарке под модельным номером CPH2943 с процессором MediaTek Dimensity 7400. Конфигурация ядер: четыре по 2.60 ГГц и четыре по 2.0 ГГц, графика — Mali-G615 MC2. Устройство тестировалось с 8 ГБ оперативной памяти на Android 16.

Результаты Geekbench: 1068 баллов в одноядерном тесте и 2953 — в многоядерном. Это типичные показатели для чипа верхнего среднего сегмента.

Ожидаемые характеристики

Экран: 6.7-дюймовый LCD с частотой 120 Гц. Это заметное ухудшение по сравнению с Nord CE 4 Lite, у которого был AMOLED с яркостью 2100 нит.

Камеры: основная 50 МП + вспомогательный датчик, фронтальная 16 МП.

основная 50 МП + вспомогательный датчик, фронтальная 16 МП. Батарея: 7000 мАч (у предшественника — 5110 мАч с зарядкой 80 Вт). Надеемся, что быстрая зарядка сохранится.

Цена: версия 6/128 ГБ, по слухам, будет стоить менее 23 000 рупий (~270 долларов).

OnePlus Nord CE 6 Lite вызывает смешанные чувства. С одной стороны, батарея выросла с 5110 до 7000 мАч — это серьезное улучшение. С другой — переход с AMOLED на LCD в 2026 году выглядит как шаг назад. Даже бюджетные смартфоны за 15 000 рупий уже получают AMOLED, а OnePlus ставит LCD в устройство за 23 000.

Dimensity 7400 — хороший чип, но не флагманский. В паре с 7000 мАч он обеспечит отличную автономность, но для тяжелых игр его мощности может не хватить.

Главный вопрос — зарядка. У Nord CE 4 Lite была 80 Вт. Если OnePlus оставит 80 Вт для 7000 мАч, это будет отлично. Если понизит до 45–67 Вт, время полной зарядки станет очень долгим.

Цена до 23 000 рупий ставит Nord CE 6 Lite в конкуренцию с iQOO Z9 (AMOLED, Dimensity 7200) и Realme Narzo 70 Pro (AMOLED, Dimensity 7050). У OnePlus будет преимущество в батарее, но проигрыш в качестве экрана.

Официальный анонс ожидается в следующем месяце вместе с Nord CE 6. Пока же Nord CE 6 Lite выглядит как компромиссный аппарат для тех, кому автономность важнее AMOLED. Но фанаты бренда могут быть разочарованы отказом от качественного экрана