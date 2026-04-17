Мобильная связь: Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы

MForum.ru

Мобильная связь: Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы

17.04.2026, MForum.ru

Ericsson отчитался о снижении выручки и чистой прибыли в первом квартале 2026 года, предупредив, что растущий спрос на технологии искусственного интеллекта приводит к удорожанию полупроводников и увеличению издержек компании.

Ключевые финансовые показатели

Чистая выручка сократилась на 10% в годовом выражении, до 49,3 млрд шведских крон (около $5,4 млрд), что ниже консенсус-прогноза в 50,7 млрд крон. Чистая прибыль упала на 79%, до 887 млн крон, в основном из-за негативного валютного влияния и расходов на реструктуризацию.

Падение продаж в Северной Америке и рост издержек

Продажи Ericsson в Северной Америке сократились на «несколько процентов» по сравнению с сильным прошлогодним периодом, когда спрос был подстёгнут ожиданием введения американских торговых тарифов. Тем не менее, финансовый директор Ларс Сандстрём назвал рыночные условия в регионе «устойчивыми».

По сегментам:

  • Мобильные сети: выручка снизилась на 8%, до 32,9 млрд крон.
  • Облачное ПО и сервисы: падение на 9%, до 11,8 млрд крон.
  • Корпоративный сегмент: спад на 30%, до 4,2 млрд крон.
  • Европа, Ближний Восток и Африка показали рост благодаря запускам 5G и модернизации сетей.

Рост цен на чипы из-за AI

Генеральный директор Бьорн Экхольм заявил, что компания сталкивается с увеличением затрат, особенно на полупроводники, вызванным высоким спросом на AI-вычисления. «Мы работаем с нашими поставщиками, чтобы смягчить это влияние. Но нам также придётся работать с клиентами, чтобы разделить это бремя», — пояснил Сандстрём.

Ericsson планирует компенсировать рост издержек в тесном сотрудничестве с клиентами и поставщиками, замещения продукции и мер по повышению эффективности. Экхольм также повторил прогноз «плоского» рынка RAN (радиосетей) и выразил надежду, что бизнес в сегментах критически важной связи и Enterprise будет расти быстрее рынка мобильных сетей.

Влияние на Nokia

J.P. Morgan назвал результаты «слабыми или в рамках ожиданий», предупредив о возможном негативном влиянии на акции Nokia.

Влияние на российских производителей БС

Нет сомнения, что ситуация с ростом цен на чипы (процессоры и память) будет влиять и на российских производителей БС, повышая их издержки на выпуск российских изделий в составе которых по-прежнему остаются импортные электронные компоненты. \\

--

теги: телеком мобильная связь вендоры Ericsson тренды

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: