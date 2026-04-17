Мобильная связь: Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы

17.04.2026, MForum.ru

Ericsson отчитался о снижении выручки и чистой прибыли в первом квартале 2026 года, предупредив, что растущий спрос на технологии искусственного интеллекта приводит к удорожанию полупроводников и увеличению издержек компании.

Ключевые финансовые показатели

Чистая выручка сократилась на 10% в годовом выражении, до 49,3 млрд шведских крон (около $5,4 млрд), что ниже консенсус-прогноза в 50,7 млрд крон. Чистая прибыль упала на 79%, до 887 млн крон, в основном из-за негативного валютного влияния и расходов на реструктуризацию.

Падение продаж в Северной Америке и рост издержек

Продажи Ericsson в Северной Америке сократились на «несколько процентов» по сравнению с сильным прошлогодним периодом, когда спрос был подстёгнут ожиданием введения американских торговых тарифов. Тем не менее, финансовый директор Ларс Сандстрём назвал рыночные условия в регионе «устойчивыми».

По сегментам:

Мобильные сети: выручка снизилась на 8%, до 32,9 млрд крон.

Облачное ПО и сервисы: падение на 9%, до 11,8 млрд крон.

Корпоративный сегмент: спад на 30%, до 4,2 млрд крон.

Европа, Ближний Восток и Африка показали рост благодаря запускам 5G и модернизации сетей.

Рост цен на чипы из-за AI

Генеральный директор Бьорн Экхольм заявил, что компания сталкивается с увеличением затрат, особенно на полупроводники, вызванным высоким спросом на AI-вычисления. «Мы работаем с нашими поставщиками, чтобы смягчить это влияние. Но нам также придётся работать с клиентами, чтобы разделить это бремя», — пояснил Сандстрём.

Ericsson планирует компенсировать рост издержек в тесном сотрудничестве с клиентами и поставщиками, замещения продукции и мер по повышению эффективности. Экхольм также повторил прогноз «плоского» рынка RAN (радиосетей) и выразил надежду, что бизнес в сегментах критически важной связи и Enterprise будет расти быстрее рынка мобильных сетей.

Влияние на Nokia

J.P. Morgan назвал результаты «слабыми или в рамках ожиданий», предупредив о возможном негативном влиянии на акции Nokia.

Влияние на российских производителей БС

Нет сомнения, что ситуация с ростом цен на чипы (процессоры и память) будет влиять и на российских производителей БС, повышая их издержки на выпуск российских изделий в составе которых по-прежнему остаются импортные электронные компоненты. \\

--

теги: телеком мобильная связь вендоры Ericsson тренды

--