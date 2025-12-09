Регулирование: В Индии рассматривают возможность постоянного GPS-отслеживания всех смартфонов

09.12.2025, MForum.ru

Правительство Индии рассматривает предложение, которое потребовало бы от производителей смартфонов активировать постоянную включенность спутникового отслеживания их местоположения. Против этой инициативы выступают вендоры – Apple, Google и Samsung, ссылаясь на конфиденциальность и соображения безопасности пользователей. Об этом сообщает Mobile World Live.

Идея правительственного плана, которую поддержали и операторы Индии (Ассоциация COAI), заключается в том, чтобы потребовать от производителей смартфонов активировать Assisted GPS (A-GPS). Это предложение, по задумке, лишит пользователей возможности отключать службы определения местоположения.

На сегодня индийские правоохранители ориентируются на данные операторов сотовой связи, что дает лишь примерные данные о местоположении. Тогда как A-GPS обещает точность едва ли не до 1 метра.

Операторы призывают правительство обязать вендоров отключать уведомления об отслеживании местоположения на смартфонах пользователей.

Группа «Индийская ассоциация сотовой связи и электроники» (ICEA), представляющая интересы Apple и Google, предупредила правительство, что «нигде в мире не существует прецедента» обязательного отслеживания местоположения пользователей устройств сотовой связи на уровне устройств с помощью A-GPS. Кроме того, отраслевая ассоциация указала на риски для национальной безопасности, отметив, что смартфоны широко используются военнослужащими, журналистами и судьями, которые могут быть раскрыты в случае ненадлежащего использования или компрометации точных данных о местоположении.

Окончательное решение в Индии еще не приняли. Хочется верить, что «горячие головы» еще одумаются и откажутся от столь глобальной попытки контроля за перемещениями людей.

