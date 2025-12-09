Регулирование: В Индии рассматривают возможность постоянного GPS-отслеживания всех смартфонов

MForum.ru
09.12.2025,
Правительство Индии рассматривает предложение, которое потребовало бы от производителей смартфонов активировать постоянную включенность спутникового отслеживания их местоположения. Против этой инициативы выступают вендоры – Apple, Google и Samsung, ссылаясь на конфиденциальность и соображения безопасности пользователей. Об этом сообщает Mobile World Live.
Идея правительственного плана, которую поддержали и операторы Индии (Ассоциация COAI), заключается в том, чтобы потребовать от производителей смартфонов активировать Assisted GPS (A-GPS). Это предложение, по задумке, лишит пользователей возможности отключать службы определения местоположения.
На сегодня индийские правоохранители ориентируются на данные операторов сотовой связи, что дает лишь примерные данные о местоположении. Тогда как A-GPS обещает точность едва ли не до 1 метра.
Операторы призывают правительство обязать вендоров отключать уведомления об отслеживании местоположения на смартфонах пользователей.
Группа «Индийская ассоциация сотовой связи и электроники» (ICEA), представляющая интересы Apple и Google, предупредила правительство, что «нигде в мире не существует прецедента» обязательного отслеживания местоположения пользователей устройств сотовой связи на уровне устройств с помощью A-GPS. Кроме того, отраслевая ассоциация указала на риски для национальной безопасности, отметив, что смартфоны широко используются военнослужащими, журналистами и судьями, которые могут быть раскрыты в случае ненадлежащего использования или компрометации точных данных о местоположении.
Окончательное решение в Индии еще не приняли. Хочется верить, что «горячие головы» еще одумаются и откажутся от столь глобальной попытки контроля за перемещениями людей.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком регулирование Индия контроль местоположения абонентов GPS GNSS
--
Публикации по теме:
04.12. [Новости компаний] Регулирование: В Индии отменили требование по обязательной установке на смартфоны и запрете удаления государственного приложения кибербезопасности / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] 5G: В Индии телеком-операторам продадут еще 687 МГц для сетей 5G с прицелом и на 6G / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Регулирование: Операторы Индии просят регулятора пересмотреть нормы ограничений на уровень ЭМ-излучения в сторону их смягчения / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Регулирование: Частоты 26 ГГц готовят к использованию сетями 5G? / MForum.ru
26.12. [Новости компаний] 26ГГц n258 (n257 - 28ГГц) / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru