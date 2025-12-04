Регулирование: В Индии отменили требование по обязательной установке на смартфоны и запрете удаления государственного приложения кибербезопасности

MForum.ru
04.12.2025,
Правительство Индии заявило, что отказывается от обязательности предустановки государственного приложения «кибербезопасности» на смартфоны. Причиной якобы стала растущая и без такого требования популярность приложения Sanchar Saathi. Об этом сообщает Mobile World Live.
Днем ранее министр связи Индии опубликовал заявление, разъясняя, что использование приложения является добровольным, и пользователи могут его удалить. Что явно противоречило первоначальной политике, согласно которой удалять приложение было нельзя. Министр отметил, что приложение «не является средством слежки, а представляет собой инструмент обеспечения безопасности граждан».
Реальные причины отката, конечно, совсем иные.
Это, прежде всего, жесткая критика, с которой столкнулась инициатива внутри страны, а также сопротивление со стороны глобальных технологических компаний.
В частности, ранее на этой неделе Apple заявила, что не планирует выполнять постановление правительства Индии о предустановки этого приложения на новые смартфоны. По данным Reuters, Samsung также не планировала выполнять это требование.
Оппозиционные партии, в частности Индийский национальный конгресс, назвали приложение «шпионским» (snooping app), проводя параллели со скандалом вокруг шпионского ПО Pegasus.
Правительство Индии оказалось перед дилеммой: конфликт с ключевыми иностранными инвесторами (Apple активно наращивает производство в Индии) или отступление.
Отмена требования стала прагматичным шагом с тем, чтобы избежать затяжного конфликта с глобальными технологическими гигантами; защитить инвестиционный климат и имидж страны как открытого рынка; снизить политические издержки, поскольку тема приватности стала резонансной.
--
теги: Индия регулирование госприложения
--
