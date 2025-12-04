Регулирование: В Индии отменили требование по обязательной установке на смартфоны и запрете удаления государственного приложения кибербезопасности

MForum.ru

Регулирование: В Индии отменили требование по обязательной установке на смартфоны и запрете удаления государственного приложения кибербезопасности

04.12.2025, MForum.ru

Правительство Индии заявило, что отказывается от обязательности предустановки государственного приложения «кибербезопасности» на смартфоны. Причиной якобы стала растущая и без такого требования популярность приложения Sanchar Saathi. Об этом сообщает Mobile World Live.

Днем ранее министр связи Индии опубликовал заявление, разъясняя, что использование приложения является добровольным, и пользователи могут его удалить. Что явно противоречило первоначальной политике, согласно которой удалять приложение было нельзя. Министр отметил, что приложение «не является средством слежки, а представляет собой инструмент обеспечения безопасности граждан».

Реальные причины отката, конечно, совсем иные.

Это, прежде всего, жесткая критика, с которой столкнулась инициатива внутри страны, а также сопротивление со стороны глобальных технологических компаний.

В частности, ранее на этой неделе Apple заявила, что не планирует выполнять постановление правительства Индии о предустановки этого приложения на новые смартфоны. По данным Reuters, Samsung также не планировала выполнять это требование.

Оппозиционные партии, в частности Индийский национальный конгресс, назвали приложение «шпионским» (snooping app), проводя параллели со скандалом вокруг шпионского ПО Pegasus.

Правительство Индии оказалось перед дилеммой: конфликт с ключевыми иностранными инвесторами (Apple активно наращивает производство в Индии) или отступление.

Отмена требования стала прагматичным шагом с тем, чтобы избежать затяжного конфликта с глобальными технологическими гигантами; защитить инвестиционный климат и имидж страны как открытого рынка; снизить политические издержки, поскольку тема приватности стала резонансной.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Индия регулирование госприложения

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: