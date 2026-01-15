Производители оборудования: Ericsson сократит 1600 работников в Швеции

15.01.2026, MForum.ru

По данным Bloomberg, в Швеции у Ericsson работает около 12 600 сотрудников, а это значит, что предлагаемые сокращения затронут около 13% персонала. А всего в компании работает 90 тысяч человек по всему миру. В 2023 году Ericsson объявила о глобальном плане сокращения 8500 рабочих мест (8% штата), а в 2024-м продолжила увольнения в других странах. Нынешнее сокращение в Швеции – очередное. На 1400 человек сократили персонал в Швеции в 2023 году, на 1200 человек – в 2024 году.

Необходимость в сокращении персонала – реакция компании на такие 3 основные фактора, как:

Давление глобальной конкуренции: наличие Huawei и ZTE, особенно на ключевых для роста рынках в Азии и Африке, создает постоянное давление на цены и маржу западных вендоров.





Геополитические ограничения тоже дают негативное влияние. Решение Ericsson приостановить деятельность в России в 2022 году лишило ее доступа к значимому рынку, где компания была поставщиком для крупных операторов. Годы слабого спроса от операторов связи на развертывание сетей 5G, на которые надеялся рынок, вынуждают Ericsson сокращать издержки для сохранения прибыльности.





Технологический переход требует значительных и постоянных инвестиций. Компания указала на постоянное внимание к реализации стратегии, основанной на программируемых сетях, которые позволяют предоставлять «дифференцированные услуги и новые возможности монетизации». Это потребует перераспределения ресурсов и кадров. Ericsson видит будущее в AI-нативных сетях 6G, основой для них будут программируемые сети 5G.

Сокращением персонала дело, конечно, не исчерпывается. Инициативы по повышению операционной эффективности «будут продолжены во всей группе, но не будут объявляться отдельно», говорится в заявлении.

