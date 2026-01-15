Производители оборудования: Ericsson сократит 1600 работников в Швеции

MForum.ru

Производители оборудования: Ericsson сократит 1600 работников в Швеции

15.01.2026, MForum.ru

По данным Bloomberg, в Швеции у Ericsson работает около 12 600 сотрудников, а это значит, что предлагаемые сокращения затронут около 13% персонала. А всего в компании работает 90 тысяч человек по всему миру. В 2023 году Ericsson объявила о глобальном плане сокращения 8500 рабочих мест (8% штата), а в 2024-м продолжила увольнения в других странах. Нынешнее сокращение в Швеции – очередное. На 1400 человек сократили персонал в Швеции в 2023 году, на 1200 человек – в 2024 году.

Необходимость в сокращении персонала – реакция компании на такие 3 основные фактора, как:

  • Давление глобальной конкуренции: наличие Huawei и ZTE, особенно на ключевых для роста рынках в Азии и Африке, создает постоянное давление на цены и маржу западных вендоров.

  • Геополитические ограничения тоже дают негативное влияние. Решение Ericsson приостановить деятельность в России в 2022 году лишило ее доступа к значимому рынку, где компания была поставщиком для крупных операторов. Годы слабого спроса от операторов связи на развертывание сетей 5G, на которые надеялся рынок, вынуждают Ericsson сокращать издержки для сохранения прибыльности.

  • Технологический переход требует значительных и постоянных инвестиций. Компания указала на постоянное внимание к реализации стратегии, основанной на программируемых сетях, которые позволяют предоставлять «дифференцированные услуги и новые возможности монетизации». Это потребует перераспределения ресурсов и кадров. Ericsson видит будущее в AI-нативных сетях 6G, основой для них будут программируемые сети 5G.

Сокращением персонала дело, конечно, не исчерпывается. Инициативы по повышению операционной эффективности «будут продолжены во всей группе, но не будут объявляться отдельно», говорится в заявлении.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: производители оборудования вендоры Ericsson кадры сокращения персонала

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.10. [Новости компаний]  Технологии: Почему сегментация так важна для 5G / MForum.ru

10.12. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE / MForum.ru

30.11. [Новости компаний] Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G уже с нами / MForum.ru

24.10. [Новости компаний] NB-IoT в мире / MForum.ru

09.03. [Новости компаний]  Репортажи: Трансформация "ВымпелКом": стратегию и контроль оставляем за собой - рутину делегируем вендорам / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: