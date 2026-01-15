Производители оборудования: Ericsson сократит 1600 работников в Швеции

MForum.ru
15.01.2026,
По данным Bloomberg, в Швеции у Ericsson работает около 12 600 сотрудников, а это значит, что предлагаемые сокращения затронут около 13% персонала. А всего в компании работает 90 тысяч человек по всему миру. В 2023 году Ericsson объявила о глобальном плане сокращения 8500 рабочих мест (8% штата), а в 2024-м продолжила увольнения в других странах. Нынешнее сокращение в Швеции – очередное. На 1400 человек сократили персонал в Швеции в 2023 году, на 1200 человек – в 2024 году.
Необходимость в сокращении персонала – реакция компании на такие 3 основные фактора, как:
Сокращением персонала дело, конечно, не исчерпывается. Инициативы по повышению операционной эффективности «будут продолжены во всей группе, но не будут объявляться отдельно», говорится в заявлении.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: производители оборудования вендоры Ericsson кадры сокращения персонала
--
Публикации по теме:
11.10. [Новости компаний] Технологии: Почему сегментация так важна для 5G / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G уже с нами / MForum.ru
24.10. [Новости компаний] NB-IoT в мире / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] Репортажи: Трансформация "ВымпелКом": стратегию и контроль оставляем за собой - рутину делегируем вендорам / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru