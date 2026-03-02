Горизонты технологий: Nokia, Samsung, MSI хотят интегрировать ИИ в RAN, а Nvidia хочет в телеком – просматривается кейс win-win

02.03.2026, MForum.ru

Сегодня в Барселоне в первый день Мобильного конгресса MWC2026 лавиной льются пресс-релизы. И вряд ли можно удивляться тому, что многие из них крутятся вокруг двух актуальных тем – AI-RAN и vRAN, которые как ожидаются, лягут в фундамент 6G. И, конечно, тем более не удивительно, что лидер рынка компонентов для серверов ИИ-ЦОД, компания Nvidia, рвется помочь традиционным телеком-производителям в их устремлениях.

Хотя российский телеком на сегодня далек от этой тематики по независящим от операторов причинам, быть в курсе все рано полезно, хотя бы «для общего развития». Так что давайте разбираться.

1. Nokia завершила тестирование своих рабочих нагрузок ИИ и RAN на платформе AI-RAN с ускорителями на графических процессорах от Nvidia

Оба поставщика заявили, что тесты подтверждают готовность AI-RAN к развертыванию в реальных условиях и его способность обеспечивать улучшенный пользовательский опыт и открывать новые возможности монетизации за счет передовых сервисов, бла-бла-бла… Впрочем, в подтверждение готовности, были представлены успешные кейсы интеграции ПО anyRAN на платформе Nvidia GPU AI-RAN с участием Nvidia GPU AI-RAN с участием T-Mobile US, Indosat и SoftBank Corp.

В инновационном центре T-Mobile AI-RAN в штаб-квартире компании в США радиомодуль Nokia AirScale Massive MIMO, работающий в диапазоне 3,7 ГГц, поддерживал оборудование, выполняющее такие сценарии использования, как потоковая передача видео, генеративные запросы ИИ и тесты создания субтитров к видео на основе ИИ, на платформе Nvidia Grace Hopper 200.

«В 2026 году мы проведем наши первые коммерческие испытания, а в 2027 году выпустим первый коммерческий релиз», - обещает главный техдир и директор по ИИ в Nokia Паллави Махаджан.

Nokia и Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) осуществили, по их утверждению, первый в Юго-Восточной Азии звонок «уровня 3» 5G с использованием ИИ и RAN. В звонке использовалась открытая облачная сеть IOH с удаленными радиомодулями (RRH) Nokia AirScale и программным обеспечением RAN, ускоренным графическими процессорами Nvidia.

Финский поставщик заявил, что это достижение доказывает возможность одновременного выполнения рабочих нагрузок ИИ и RAN на общей инфраструктуре графических процессоров в работающей операторской среде, открывая путь к распределенному интеллекту ИИ, что делает сети 5G более эффективными, интеллектуальными и устойчивыми.

Наконец, Nokia и SoftBank Corp продемонстрировали, как свободные вычислительные мощности ИИ-RAN, выявленные оркестратором Aitras от SoftBank, могут быть использованы для выполнения задач ИИ сторонних разработчиков.

Помимо этих операторов, BT Group, Elisa, NTT Docomo и Vodafone участвуют в испытаниях с Nvidia и Nokia для подтверждения готовности AI-RAN к реальному развертыванию. Nokia также расширила свою экосистему партнеров AI-RAN, которые создают серверы и инфраструктуру для AI-RAN. В число новых партнеров входят Quanta и SuperMicro, которые присоединяются к Dell Technologies и используют Red Hat OpenShift для оркестрации.

2. Samsung и Nvidia продвинулись в работе по запуску многоячеечной инфраструктуры, включающей программное обеспечение vRAN и вычислительную платформу Nvidia, что должно помочь операторам максимально эффективно использовать имеющийся у них спектр

Да, и здесь речь про vRAN и ускоренные вычисления / ИИ. Тесты, проведенные в феврале 2026 года на научно-исследовательском полигоне Samsung, "подтвердили работоспособность программного обеспечения vRAN с платформой Nvidia ARC Compact в реальных условиях".

Samsung и Nvidia намерены показать на MWC2026 «как ИИ может обеспечить более высокую эффективность использования спектра для операторов», и тем самым максимально эффективно использовать существующие частотные ресурсы.

Еще один элемент сотрудничества Samsung и Nvidia включает в себя обеспечение высокоскоростных соединений между центральными и графическими процессорами. Для этого также используется конфигурация vRAN от Samsung в паре с унифицированным процессором Nvidia, который, как утверждается, обеспечивает «быстрый и эффективный обмен данными».

То есть синхронно с тем, что делает Nokia, Samsung также активно копает темы vRAN и ИИ-RAN. Два крупнейших вендора не могут ошибаться !

3. Компания MSI, известная нам прежде всего ИИ-серверами, показывает на MWC2026 сервера AI-vRAN, адресованные операторам сетей следующего поколения

Стек AI-vRAN от MSI, интегрированный с серверными решениями на базе графических процессоров (GPU), разработан для внедрения возможностей искусственного интеллекта в ядро сетевых операций, поддержки растущих телекоммуникационных нагрузок и ускорения перехода к мобильным сетям на базе ИИ.

«Искусственный интеллект быстро меняет телекоммуникационный ландшафт, и MSI сосредоточена на оказании помощи операторам в создании масштабируемых сетевых архитектур, поддерживающих различные приложения, включая голосовую связь, передачу данных, потоковое видео и рабочие нагрузки ИИ, посредством единой инфраструктуры», - комментирует Дэнни Сюй, генеральный менеджер подразделения корпоративных платформенных решений MSI.

«Архитектура vRAN на базе ИИ обеспечивает большую гибкость для развертывания сетей 5G и будущих сетей 6G, одновременно ускоряя вывод на рынок новых услуг».

Для поддержки телекоммуникационных сетей, использующих искусственный интеллект, MSI предлагает унифицированную платформу AI-vRAN, разработанную для упрощения развертывания в средах O-RAN, выделенных сетях p5G и виртуальных сетях RAN. Эта архитектура позволяет операторам внедрять сетевые функции на основе ИИ, сохраняя при этом согласованность в распределенных и централизованных инфраструктурах.

MSI привезла на выставку платформы CG480-S6053 и CG290-S3063, специально разработанные для решения разнообразных задач развертывания AI-vRAN. CG480-S6053 поддерживает конфигурации с высокой плотностью графических процессоров для ресурсоемких задач вывода и ускорения ИИ.

В свою очередь, CG290-S3063 оптимизирована для компактного и энергоэффективного развертывания в корпусе 2U, что удобно для периферийных и распределенных сетевых сред. Естественно, эти платформы можно кастомизировать под конкретику и специфику оператора и его задач.

Платформа 2U CX271-S4056 (HE SKU) поддерживает сбалансированную обработку данных для рабочих нагрузок ИИ, важная особенность, когда хочется и баланс системы поддержать и свободные мощности задействовать.

Ключевой возможностью решения MSI AI-vRAN является динамическое распределение графических процессоров (GPU), позволяющее распределять ресурсы между сетями связи 5G и рабочими нагрузками ИИ в зависимости от спроса в реальном времени. Поддерживая функции базовой станции и периферийного ИИ в рамках одной инфраструктуры, платформа обеспечивает одновременную обработку рабочих нагрузок RAN и ИИ, одновременно повышая эффективность использования вычислительных ресурсов.

Интегрированная программная поддержка обещает эффективное развертывание и эксплуатацию сервисов ИИ на периферии сети.

Попросту говоря, телеком-вендоры смогут чуть ли не в аренду сдавать свободные вычислительные ресурсы базовых станций.

Компании уже взаимодействовали в рамках создания платформ для ИИ-ЦОД (в рамках архитектуры Nvidia MGX), теперь предлагают свои решения телекому.

Нетрудно заметить общее во всех этих сообщениях компаний. Их объединяет ИИ-RAN, vRAN и упоминания Nvidia, точнее, ИИ-ускорителей этой компании.

Что ИИ-RAN, что vRAN - это очень важные технологии, поскольку переход к их развертыванию будет означать существенные, кардинальные перемены в телекоме.

Суть изменений - телеком-оборудование должно перестать быть "специализированным", его должны заменить стандартные серверы с мощными GPU для ускорения ИИ. Это будет означать упрощение жизни для операторов, это позволит им оптимизировать работу сети с помощью ИИ, и оказывать современные услуги на базе ИИ.

Один из ключей - на GPU можно одновременно запускать две программы. Одна будет обеспечивать работу виртуальной сети доступа, vRAN, обрабатывая сигналы с мобильных телефонов, поддерживая передачу голоса и данных. Вторая - это нейросети, которые работают прямо на вышке, опоре, любом сайте.

Зачем это операторам?

Им это интересно сразу по нескольким причинам. Типовые сервера - дешевле, чем специализированные решения глобальных вендоров и позволяют в меньшей степени попадать в "ловушку вендора", не так зависеть от традиционных телеком-вендоров.

ИИ на БС обещает более качественную работу сетей, оптимизацию использования ресурсов.

Избыточные мощности, например, в ночное время, можно сдавать в аренду под обработку ИИ-задач. Для операторов это может обеспечить новый поток доходов.

Наконец, для пользователей это возможность повышения скоростей доступа, снижения задержек.

Nvidia очень рада поддерживать все эти разработки, поскольку компания очень хочет расширить свою применимость за пределы завоеванного рынка ИИ-ЦОД.

Телеком - это не самый большой, но вполне значимый рынок сбыта. В мире действует несколько миллионов БС. Если в каждой из них будет стоять GPU Nvidia, эта американская компания будет весьма довольны новому, вполне ощутимому потоку доходов. ||

