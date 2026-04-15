Слухи: T1 Phone от Trump Mobile – $499 за AMOLED 120 Гц и Snapdragon 7

15.04.2026,
Смартфон T1 Phone от Trump Mobile, похоже, приближается к запуску. На официальном сайте мобильного оператора появились обновленные спецификации и новые рендеры устройства, которое ранее уже тизерилось. Изучаем, что предлагает "президентский" смартфон.
Новые изображения выглядят несколько неестественно — создается впечатление, что они сгенерированы нейросетью. Дизайн типичный для ODM-решений: овальный блок камер с тремя сенсорами, на задней панели — флаг США и надпись Trump Mobile. В целом, ничего выдающегося
Ранее сообщалось о 6.25-дюймовом экране, но финальная версия получила 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц — это приятное улучшение.
Процессор — Snapdragon 7 серии. Какая именно модель — не уточняется, но для смартфона за $499 хотелось бы знать подробности.
Камеры: основная на 50 МП, второй 50-мегапиксельный модуль с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный ультраширик. Фронтальная камера — тоже 50 МП.
Аккумулятор — 5000 мАч с зарядкой 30 Вт. Программное обеспечение — Android 15.
Внимательные наблюдатели заметили, что характеристики T1 Phone почти полностью совпадают с HTC U24 Pro, вышедшим в 2024 году. У того же 6.78-дюймовый AMOLED 120 Гц, Snapdragon 7-й серии (Gen 3), 50+50+8 МП камеры, 5000 мАч. Напрашивается вывод: Trump Mobile, скорее всего, ребрендит прошлогоднюю модель HTC, заказывая ее по ODM-схеме.
T1 Phone будет стоить $499 по вводной цене. Сроки поставок не объявлены. Учитывая характеристики и то, что HTC U24 Pro сейчас можно найти дешевле, цена кажется завышенной.
T1 Phone — это нишевой продукт, рассчитанный на сторонников Дональда Трампа, а не на массового покупателя. За $499 можно кучить куда более мощные устройства от OnePlus, Google Pixel или даже прошлогодние флагманы Samsung. Технически T1 Phone — это ребрендинг HTC U24 Pro 2024 года, дополненный соответствующей символикой.
50-мегапиксельная фронталка — необычно много для смартфона. Но в остальном характеристики среднебюджетные: 30-ваттная зарядка медленная по меркам 2026 года, Android 15 вместо 16 (на момент выхода будет устаревшим), процессор не первой свежести.
Тем не менее, у устройства будет своя аудитория. Вопрос в том, насколько она велика, чтобы оправдать производство. Пока же T1 Phone выглядит как дорогой сувенир с функциями смартфона, а не как серьезный конкурент на рынке.
© Антон Печеровый,
