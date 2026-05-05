Мобильная связь: МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья

MForum.ru
05.05.2026,
Как сообщает оператор, МТС установил дополнительное оборудование LTE в городском округе Шахунья. Высокоскоростной мобильный интернет появился в посёлках Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Берёзовка и ещё 19 населённых пунктах.
«Около 1500 жителей поселков получили доступ к мобильному интернету. Мы продолжим расширять покрытие LTE в Нижегородской области», - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
теги: развитие сетей мобильная связь Нижегородская область МТС
