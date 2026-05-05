Мобильная связь: МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья

05.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС установил дополнительное оборудование LTE в городском округе Шахунья. Высокоскоростной мобильный интернет появился в посёлках Малиновка, Половинная, Красногор, Скородумово, Большая Свеча, Малая Берёзовка и ещё 19 населённых пунктах.

«Около 1500 жителей поселков получили доступ к мобильному интернету. Мы продолжим расширять покрытие LTE в Нижегородской области», - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. -- теги: развитие сетей мобильная связь Нижегородская область МТС --

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

МТС обеспечила стабильной связью более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода

Билайн в Нижегородской области - оператор запустил новые базовые станции 4G/LTE на двух крупных развязках в Нижнем Новгороде

МегаФон в Нижегородской области - еще 5 сел получили новые БС

МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы

Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях

МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов

Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха

МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе

МТС в Нижегородской области - еще 5 деревень получили 4G/LTE

МТС в Нижегородской области - скорость передачи данных удвоилась в поселке Решетиха

МТС в Нижегородской области - оператор запустил LTE в районе старинной усадьбы Оболенских

МегаФон в Нижегородской области - связь улучшена для 10 тысяч жителей

Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре

МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода

МТС в Нижегородской области - покрытие LTE обеспечено для объектов Нижегородской ярмарки

МегаФон в Нижегородской области - новые базовые станции запущены в крупнейших населенных пунктах Выксы

МегаФон в Нижегородской области - улучшено покрытие в городе Выкса, селе Борковка и поселке Ближне-Песчаное