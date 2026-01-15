Мобильная связь: Билайн в Нижегородской области - оператор запустил новые базовые станции 4G/LTE на двух крупных развязках в Нижнем Новгороде

MForum.ru
15.01.2026,
Вымпелком сообщает об обновлении инфраструктуры на двух крупных транспортных развязках Нижнего Новгорода – вдоль Комсомольского и Сормовского шоссе. Запущенное компанией телеком-оборудование не только в целом улучшило параметры 4G на протяжении этих улиц, но и расширило пропускную способность сети для более стабильной работы.
В частности, базовые станции Билайна заработали недалеко от пересечения улиц Комсомольское шоссе и Проспект Ленина, а также в точке, где улица Коминтерна переходит в Сормовское шоссе. Оба этих дорожных участка считаются одними из самых загруженных в городе, с интенсивным движением машин, особенно в утренние и вечерние часы пик.
«И Комсомольское, и Сормовское шоссе – одни из ключевых автотрасс города, связывающие разные районы и отличающиеся серьезным транспортным потоком. Понимая это, наша команда недавно запустила новые станции связи на наиболее трафиковых точках этих дорог, чтобы клиенты при возрастающей нагрузке на сеть могли увеличивать использование мобильного интернета», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.
Ранее Билайн провел масштабный рефарминг LTE 2100 в Нижнем Новгороде, в рамках которого инженеры оператора расширили частотный диапазон 4G на более чем 200 базовых станциях города. В некоторых точках Нижнего Новгорода мобильный интернет по распоряжению властей доступен только в режиме так называемых "белых списков".
теги: Нижегородская область развитие сетей Билайн мобильная связь сотовая связь Нижний Новгород
