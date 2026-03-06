Мобильная связь: МТС обеспечила стабильной связью более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода

MForum.ru
06.03.2026,
МТС установила новое телекоммуникационное оборудование LTE для восьми садовых некоммерческих товариществ - «Автомобилист‑50», «Виктория», «Огонек‑1», «Адонис», «Родничок», «Тюльпан», «Солнышко‑31» и «Память».
Благодаря проведенным работам мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода. Ранее дачникам была доступна голосовая связь. В рамках проекта специалисты МТС провели работы по установке новой современной базовой станции, а также оптимизировали радиочастотный план и усилили покрытие в зонах с повышенной сезонной нагрузкой.
«Сегодня концепция дачного отдыха кардинально трансформировалась: загородный участок стал для многих не просто местом для выращивания урожая, а полноценной площадкой для удаленной работы, онлайн-образования и комфортного семейного досуга. Мы анализируем трафик и видим, что люди готовы проводить за городом большую часть года, но только при условии наличия качественной цифровой среды. Поэтому стабильный высокоскоростной интернет сегодня - это базовая услуга, такая же важная, как электричество или водоснабжение. Реализация этого проекта - прямой ответ на многочисленные запросы жителей. Мы провели масштабную работу по модернизации сети именно в этих товариществах, чтобы устранить "слепые зоны" и обеспечить запас прочности сети на летний период. Наша стратегическая цель - стереть границы между городом и загородом в плане качества связи. Мы хотим, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно пользоваться всеми цифровыми сервисами, видеосвязью высокого качества и решениями для умного дома, находясь на природе. И это только начало: в планах — дальнейшее расширение покрытия и повышение емкости сети в других садоводствах Нижегородской области», - отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.
Реализация проекта стала частью региональной программы МТС по повышению качества услуг в малых населённых пунктах и садоводческих объединениях. В 2026 году компания планирует продолжить расширение покрытия в Нижегородской области, уделяя внимание территориям с сезонным проживанием.
теги: мобильная связь развитие сетей МТС Нижегородская область
