Мобильная связь: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

23.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о расширении сети 4G в Нижегородской области. За последний квартал новые базовые станции запущены в 18 селах, поселках и деревнях: Ардатов, Хватовка, Бутурлино, Ильиногорск, Гагино, Иваново, Владимирово, Горелово, Чистяки, Майдан, Татинец, Грибаново, Дресвищи, Заболотное, Кудрино, Куртюга, Тимонькино, Архангельское.

В Нижнем Новгороде оборудование установлено вблизи ЖК «Бекетов Парк», на ул. Куйбышева и в промзоне на ул. Федосеенко. В метрополитене запущен дополнительный частотный диапазон LTE 2100 на всех станциях, что увеличило емкость сети.

«Наша команда постоянно работает над увеличением географии покрытия, обеспечивая жителей отдаленных сел и деревень стабильным 4G. Кроме того, это будет особенно актуально в предстоящий дачный сезон, когда многие клиенты устремятся за пределы города», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

✓ подключайтесь к моим каналам на VK: Бойко про телеком и каналу Чипы и чиплеты  

теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Нижегородская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

06.03. МТС обеспечила стабильной связью более 1000 дачных участков в пригороде Нижнего Новгорода

15.01. Билайн в Нижегородской области - оператор запустил новые базовые станции 4G/LTE на двух крупных развязках в Нижнем Новгороде

20.11. МегаФон в Нижегородской области - еще 5 сел получили новые БС

29.09. МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы

15.09. Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях

18.08. МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов

23.07. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха

18.04. МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе

08.04. МТС в Нижегородской области - еще 5 деревень получили 4G/LTE

21.03. МТС в Нижегородской области - скорость передачи данных удвоилась в поселке Решетиха

27.11. МТС в Нижегородской области - оператор запустил LTE в районе старинной усадьбы Оболенских

25.11. МегаФон в Нижегородской области - связь улучшена для 10 тысяч жителей

18.11. Модернизирована сеть в районе Московского железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

29.10. МТС в Нижегородской области - в Нижнем Новгороде нарастили скорости в историческом центре

15.10. МТС в Нижегородской области - обновленная сеть LTE обеспечила связь в историческом районе Нижнего Новгорода

20.09. МТС в Нижегородской области - покрытие LTE обеспечено для объектов Нижегородской ярмарки

03.09. МегаФон в Нижегородской области - новые базовые станции запущены в крупнейших населенных пунктах Выксы

05.07. МегаФон в Нижегородской области - улучшено покрытие в городе Выкса, селе Борковка и поселке Ближне-Песчаное

20.06. МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12

23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV

23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты

23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести

23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз

22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?

22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи

21.03. Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт

21.03. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета

21.03. Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ

20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS

20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте

20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины

Все статьи >>

Новости

23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

