Мобильная связь: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

23.03.2026,
Билайн сообщает о расширении сети 4G в Нижегородской области. За последний квартал новые базовые станции запущены в 18 селах, поселках и деревнях: Ардатов, Хватовка, Бутурлино, Ильиногорск, Гагино, Иваново, Владимирово, Горелово, Чистяки, Майдан, Татинец, Грибаново, Дресвищи, Заболотное, Кудрино, Куртюга, Тимонькино, Архангельское.
В Нижнем Новгороде оборудование установлено вблизи ЖК «Бекетов Парк», на ул. Куйбышева и в промзоне на ул. Федосеенко. В метрополитене запущен дополнительный частотный диапазон LTE 2100 на всех станциях, что увеличило емкость сети.
«Наша команда постоянно работает над увеличением географии покрытия, обеспечивая жителей отдаленных сел и деревень стабильным 4G. Кроме того, это будет особенно актуально в предстоящий дачный сезон, когда многие клиенты устремятся за пределы города», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Нижегородская область
