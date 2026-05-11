5G Advanced: Многомерный кризис Европы – страны ЕС рискуют остаться без развитого 5G, но это только малая часть проблем

Согласно новому аналитическому отчету GSMA, к 2035 году Европе потребуется €475 млрд инвестиций в мобильные сети, чтобы держаться на уровне передовых стран (США и Китая), однако текущие планы операторов покрывают лишь €270 млрд - разрыв составляет €205 млрд, или 43% от необходимого.

При этом ЕС уже отстаёт самым катастрофическим образом: если в Китае полноценный 5G Standalone доступен 80% населения, а в Индии - почти 50%, то в Европе этот показатель едва достигает нескольких процентов.

Операторы, вынуждены вкладывать в инфраструктуру всё больше при падающих доходах. В итоге капитальные расходы операторов на одно подключение в Европе составляют лишь €35 против €70 у мировых лидеров подключения. Это ставит под вопрос «цифровое будущее» Европы.

Проблемы ЕС далеко не исчерпываются телеком-отраслью. Европейская экономика в целом переживает системный кризис. Нехватка энергии снижает конкурентоспособность ЕС на фоне зависимости от импорта ископаемого топлива; рост ВВП еврозоны в 2025 году прогнозируется лишь на уровне 0,9–1,2%.

Марио Драги, бывший глава ЕЦБ, прямо заявил, что ЕС «всё больше отстаёт от глобальных конкурентов», а модель роста Евросоюза «стремительно угасает». Страны сотрясает второй за десятилетие энергетический кризис: неудачные попытки США и Израиля повлиять на Иран, и последовавший де-факто переход Ормузского пролива под контроль Ирана спровоцировали хаос на рынках нефти и газа. Сейчас ситуация выглядит так - Европа будет платить больше за энергоресурсы, оставаясь в ситуации их дефицита. Это сдерживает и развитие ИИ - еще одного стратегического направления, в котором ЕС, очевидно, серьезно отстает от США и Китая. Кризис, вероятно, будет затяжным.

Парадокс ситуации в том, что европейские управленцы сами загнали себя в ловушку ошибочной ставкой на быстрый «зелёный переход». ЕС потратил €20 млрд субсидий на водородные проекты, но реально построено лишь 0,5% от запланированных мощностей. Солнечные панели европейского производства стоят на 60% дороже китайских аналогов, а сокращение доли ископаемой генерации сделало энергосистему ЕС уязвимой к внешним шокам. Тем временем оборонные обязательства требуют от ЕС дополнительно €320 млрд публичного финансирования ежегодно до 2035 года, а совокупные стратегические потребности европейских стран приближаются к €1,2 трлн в год, которые негде взять.

В этих условиях нехватка €205 млрд в финансировании 5G - лишь один из фокусов многомерного кризиса, в тисках которого европейским лидерам всё труднее находить деньги на затыкание дыр. Между тем, быстрый и общедоступный мобильный интернет - основа для развития многих отраслей экономики, не зря говорят, что мобильный интернет - нервная система социума. Его отсутствие лишает ЕС перспектив решения проблем своими силами - неизбежен разворот в отношениях с соседями по континенту - от враждебной риторики к поискам поддержки и сотрудничества.

