Частоты: Сделка Samsung и Marvell по чипам для 5G-RAN под угрозой срыва

Партнёрство Samsung и Marvell по разработке специализированных чипов (ASIC) для оборудования радио-доступа (RAN) сетей 5G оказалось под вопросом. Причина - жёсткая экономика на рынке, который становится нишевым.

Цена специализации на падающем рынке

Разработка передовых ASIC для RAN чрезвычайно дорога, а сам рынок сокращается 3-й год подряд. По данным Omdia, он упал с $45 млрд в 2022 до $35 млрд в 2024 году. Выручка Marvell от продаж операторам связи обрушилась с $1.1 млрд в 2023 фин. году до $338 млн в 2025-м.

Сдвиг в сторону виртуализации (vRAN)

Ключевые клиенты Samsung, такие как Verizon и Vodafone, делают ставку на vRAN-решения на стандартных процессорах Intel. Для Samsung этот путь экономичнее, что ставит под сомнение будущее дорогих заказных чипов Marvell. Доля Samsung на рынке RAN уже снизилась с 6.1% в 2023 до 4.8% в 2024.

Эффект домино в отрасли

Nokia объявила о партнёрстве с Nvidia и переходе на GPU для 5G Advanced/6G, уменьшая зависимость от чипов Marvell.

Ericsson, хотя и сохраняет фокус на собственных ASIC, резко наращивает R&D-расходы и активно рассматривает виртуализацию как способ снизить затраты.

Главный вывод

Если Marvell, один из двух ключевых внешних поставщиков чипов для макросетей (наряду с Intel), свернёт деятельность в этом сегменте, отрасль столкнётся с критическим сужением выбора и рисками для развития 5G Advanced и 6G.

