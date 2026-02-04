Мобильная связь: Гонконгская SmarTone выбрала решение Ericsson 5G-Advanced

MForum.ru
04.02.2026,
В заявлении Ericsson говорится, что в рамках этого соглашения будет поставлена базовая платформа 5G и радиооборудование последнего поколения, позволяющего гибко управлять сетью с помощью ПО, что позволяет быстро вносить необходимые изменения и выводить на рынок новые услуги.
Технический директор SmarTone Стивен Чау отмечает, что только увеличение пропускной способности не всегда оборачивается пропорциональным ростом доходов. Намного важнее внедрять технологии, позволяющие лучше монетизировать сеть и снижать операционные расходы.
Особенности решения Ericsson – система мобильных граничных вычислений, которая позволяет приблизить обработку данных к пользователю, обеспечивая меньшую задержку и эффективное использование полосы пропускания. Кроме того, технология Massive MIMO обеспечит на 30% меньшее энергопотребление относительно предыдущего поколения.
Компания SmarTone, четвертый по величине оператор мобильной связи на территории Гонконга по количеству абонентов, запустила услугу 5G в 2020 году, вскоре после своих конкурентов HKT, 3 Hong Kong и China Mobile Hong Kong.
по материалам Mobile World Live
