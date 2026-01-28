Мобильная связь: Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года

MForum.ru

Мобильная связь: Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года

28.01.2026, MForum.ru

Такую цифру приводит агентство Синьхуа. Это даже больше, чем было намечено в планах 14-й пятилетки.

Это соответствует соотношению в 34.4 БС 5G на 10 тысяч человек, что также выше планового показателя.

Оценка выручки от телеком-бизнеса в 2025 - около $250.8 млрд (+0.7% гг).

Заявляется, что Китай достиг значительного прогресса в работе над архитектурой 6G и исследованиях в области других ключевых технологий.

Гигабитные оптические сети появились в каждом уезде Китая. Покрытие 5G есть не только во ВСЕХ городах, но и более, чем в 95% "административных" деревень.

К концу 2025 года покрытие сети 5G-A (5G-Advanced) распространилось на более чем 330 городов.

Общая протяженность национальной сети оптоволоконных кабелей достигла 74,99 млн км.

Количество стоек для ЦОД, предоставленных тремя крупнейшими телекоммуникационными операторами, составило 938 000.

К концу 2025 года число подключений к сетям мобильной связи в Китае достигло 1,827 млрд, включая 1,204 млрд подключений к 5G. Число пользователей мобильных IoT-терминалов увеличилось на 8,7% до 2,888 млрд, при этом особенно быстрый рост наблюдался в секторах «Интернета транспортных средств» и государственных услуг.

Министерство также подчеркнуло углубляющуюся интеграцию цифровых технологий в реальную экономику. Сети 5G и гигабитные оптические сети внедрены в 91 основной категории национальной экономики. Промышленный интернет теперь охватывает все 41 отрасль промышленности.

MForum по материалам Синьхуа

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги количество базовых станций Китай 5G пятое поколение количество подключений число подключений число базовых станций

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.01. [Новости компаний] Мобильная связь: В Индии говорят о стремительном внедрение 5G / MForum.ru

15.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] 5G-сегментирование: В Германии начали предоставлять услуги с использованием сегментирования ресурсов сети 5G SA / MForum.ru

16.12. [Новости компаний] Сотовая связь: Южная Корея административными мерами ускоряет переход на полноценный 5G SA / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Аналитика: В Dell’Oro по итогам 3q2025 отмечают рост рынка сетей мобильной связи на 14% за пределами падающей на 39% выручки операторов Китая / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: