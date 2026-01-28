Мобильная связь: Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года

MForum.ru
Такую цифру приводит агентство Синьхуа. Это даже больше, чем было намечено в планах 14-й пятилетки.
Это соответствует соотношению в 34.4 БС 5G на 10 тысяч человек, что также выше планового показателя.
Оценка выручки от телеком-бизнеса в 2025 - около $250.8 млрд (+0.7% гг).
Заявляется, что Китай достиг значительного прогресса в работе над архитектурой 6G и исследованиях в области других ключевых технологий.
Гигабитные оптические сети появились в каждом уезде Китая. Покрытие 5G есть не только во ВСЕХ городах, но и более, чем в 95% "административных" деревень.
К концу 2025 года покрытие сети 5G-A (5G-Advanced) распространилось на более чем 330 городов.
Общая протяженность национальной сети оптоволоконных кабелей достигла 74,99 млн км.
Количество стоек для ЦОД, предоставленных тремя крупнейшими телекоммуникационными операторами, составило 938 000.
К концу 2025 года число подключений к сетям мобильной связи в Китае достигло 1,827 млрд, включая 1,204 млрд подключений к 5G. Число пользователей мобильных IoT-терминалов увеличилось на 8,7% до 2,888 млрд, при этом особенно быстрый рост наблюдался в секторах «Интернета транспортных средств» и государственных услуг.
Министерство также подчеркнуло углубляющуюся интеграцию цифровых технологий в реальную экономику. Сети 5G и гигабитные оптические сети внедрены в 91 основной категории национальной экономики. Промышленный интернет теперь охватывает все 41 отрасль промышленности.
MForum по материалам Синьхуа
