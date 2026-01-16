Мобильная связь: В Индии говорят о стремительном внедрение 5G

MForum.ru
Число пользователей 5G в Индии превысило 400 млн, что, по словам министра, является вторым по величине показателем в мире после Китая и ставит Индию в число стран с самым быстрым внедрением 5G, поскольку первые услуги сетей этого стандарта были запущены только в конце 2022 года. Информацией делится Mobile World Live.
В сообщении в социальных сетях министр связи и развития Северо-Восточного региона Индии Джотирадитья Скиндия заявил, что страна «устанавливает новые мировые стандарты масштаба, скорости и цифровой трансформации», сообщив о достижении этой отметки.
Министр привел цифры, которые ставят Индию выше других крупных рынков, включая США (с 350 млн абонентов 5G), Евросоюз (200 млн) и Японию (190 млн). Китай лидирует более чем с миллиардом 5G подключений.
Операторы связи в Индии запустили коммерческие услуги 5G в некоторых частях страны в октябре 2022 года, после чего последовательно расширяли сеть. Компании Bharti Airtel и Reliance Jio первыми запустили 5G и заявили о привлечении 50 млн пользователей каждая в течение первого года работы. Конкурент Vodafone Idea запустил свою сеть в первых городах в 2025 году.
По данным правительства Индии, к концу 2025 года количество базовых станций 5G по всей стране составляло 518 854. Годом ранее, на конец 2024 года их насчитывалось 464 990.
