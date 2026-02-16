Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

MForum.ru
16.02.2026,
Компания TECNO официально представила новый смартфон в своей популярной линейке POVA — модель POVA Curve 2 5G. Анонс состоялся 13 февраля 2026 года в Гонконге, также ожидается его демонстрация в рамках выставки MWC 2026 в Барселоне. Новинка обещает стать одним из самых ярких представителей сегмента, сочетая рекордную автономность с тонким корпусом.
Главная визуальная особенность POVA Curve 2 5G — ультратонкий профиль. При толщине всего 7.42 мм и весе 195 граммов устройство выглядит невероятно изящно для смартфона с такой батареей. Дизайн вдохновлён космическими кораблями будущего, а спереди установлен изогнутый AMOLED-экран.
Для защиты от внешних воздействий предусмотрено:
Цветовые варианты: Melting Silver, Storm Titanium и Mystic Purple.
Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч стал самым большим за всю историю смартфонов TECNO. Это на 2500 мАч больше, чем у предшественника. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и технология bypass charging, позволяющая питать устройство напрямую от сети во время игр, снижая нагрев. Батарея сертифицирована TÜV SÜD и, по заявлению компании, сохранит работоспособность в течение шести лет.
Производительность и дисплей
Смартфон работает на фирменной оболочке HiOS 16, которая предлагает ряд ИИ-функций:
Также присутствуют региональные особенности, такие как мусульманские молитвенные напоминания, и полезные инструменты вроде FlashMemo (мгновенный захват контента с экрана) и Mind Hub (органайзер заметок). Голосовой ассистент Ella обеспечивает персонализированную поддержку.
В целом TECNO POVA Curve 2 5G можно рассматривать как выверенный продуктовый эксперимент. Компания бросает вызов, умудряясь разместить емкую батарею в корпусе толщиной с флагманский смартфон. 8000 мАч — это прямой ответ на запрос пользователей, которые устали от ежедневной зарядки.
При этом ставка на дизайн (изогнутый AMOLED, футуристичные расцветки, текстура под кожу) и игровые фишки (144 Гц, bypass charging) нацелена на молодёжную аудиторию, для которой внешний вид и автономность важнее рекордов в бенчмарках.
Двойные чипы усиления сигнала и обещание двух крупных обновлений Android добавляют устройству очков в глазах практичных пользователей. Главный вопрос — сможет ли TECNO удержать привлекательную цену при таком насыщенном оснащении. Если да, POVA Curve 2 5G имеет все шансы стать хитом продаж в Индии и других развивающихся рынках.
© Антон Печеровый,
