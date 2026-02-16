Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

16.02.2026, MForum.ru

Компания TECNO официально представила новый смартфон в своей популярной линейке POVA — модель POVA Curve 2 5G. Анонс состоялся 13 февраля 2026 года в Гонконге, также ожидается его демонстрация в рамках выставки MWC 2026 в Барселоне. Новинка обещает стать одним из самых ярких представителей сегмента, сочетая рекордную автономность с тонким корпусом.

Главная визуальная особенность POVA Curve 2 5G — ультратонкий профиль. При толщине всего 7.42 мм и весе 195 граммов устройство выглядит невероятно изящно для смартфона с такой батареей. Дизайн вдохновлён космическими кораблями будущего, а спереди установлен изогнутый AMOLED-экран.

Для защиты от внешних воздействий предусмотрено:

Степень защиты от пыли и брызг IP64.

Защита от падений с высоты 1.5 метра, сертифицированная SGS.

Стекло Corning Gorilla Glass 7i на передней панели.

Работоспособность в экстремальных температурах: от -20°C до +60°C.

Цветовые варианты: Melting Silver, Storm Titanium и Mystic Purple.

Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч стал самым большим за всю историю смартфонов TECNO. Это на 2500 мАч больше, чем у предшественника. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и технология bypass charging, позволяющая питать устройство напрямую от сети во время игр, снижая нагрев. Батарея сертифицирована TÜV SÜD и, по заявлению компании, сохранит работоспособность в течение шести лет.

Производительность и дисплей

Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G — проверенное решение для сбалансированной производительности.

Чипсет MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G — проверенное решение для сбалансированной производительности. Дисплей: 144-герцовый изогнутый AMOLED-экран для максимально плавного отображения контента и игр.

Связь: Установлены двойные чипы усиления сигнала, улучшающие приём сотовой сети и Wi-Fi в зонах со слабым покрытием. Заявлена возможность офлайн-коммуникации (голос, текст, изображения) на расстоянии до 1.5 км.

Смартфон работает на фирменной оболочке HiOS 16, которая предлагает ряд ИИ-функций:

AI-суммирование контента.

Помощник в написании текстов.

Шумоподавление при звонках.

Автоматическое улучшение фотографий.

Также присутствуют региональные особенности, такие как мусульманские молитвенные напоминания, и полезные инструменты вроде FlashMemo (мгновенный захват контента с экрана) и Mind Hub (органайзер заметок). Голосовой ассистент Ella обеспечивает персонализированную поддержку.

В целом TECNO POVA Curve 2 5G можно рассматривать как выверенный продуктовый эксперимент. Компания бросает вызов, умудряясь разместить емкую батарею в корпусе толщиной с флагманский смартфон. 8000 мАч — это прямой ответ на запрос пользователей, которые устали от ежедневной зарядки.

При этом ставка на дизайн (изогнутый AMOLED, футуристичные расцветки, текстура под кожу) и игровые фишки (144 Гц, bypass charging) нацелена на молодёжную аудиторию, для которой внешний вид и автономность важнее рекордов в бенчмарках.

Двойные чипы усиления сигнала и обещание двух крупных обновлений Android добавляют устройству очков в глазах практичных пользователей. Главный вопрос — сможет ли TECNO удержать привлекательную цену при таком насыщенном оснащении. Если да, POVA Curve 2 5G имеет все шансы стать хитом продаж в Индии и других развивающихся рынках.