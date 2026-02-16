Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

MForum.ru

Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

16.02.2026, MForum.ru

Компания TECNO официально представила новый смартфон в своей популярной линейке POVA — модель POVA Curve 2 5G. Анонс состоялся 13 февраля 2026 года в Гонконге, также ожидается его демонстрация в рамках выставки MWC 2026 в Барселоне. Новинка обещает стать одним из самых ярких представителей сегмента, сочетая рекордную автономность с тонким корпусом.

Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

Главная визуальная особенность POVA Curve 2 5G — ультратонкий профиль. При толщине всего 7.42 мм и весе 195 граммов устройство выглядит невероятно изящно для смартфона с такой батареей. Дизайн вдохновлён космическими кораблями будущего, а спереди установлен изогнутый AMOLED-экран.

Для защиты от внешних воздействий предусмотрено:

  • Степень защиты от пыли и брызг IP64.
  • Защита от падений с высоты 1.5 метра, сертифицированная SGS.
  • Стекло Corning Gorilla Glass 7i на передней панели.
  • Работоспособность в экстремальных температурах: от -20°C до +60°C.

Цветовые варианты: Melting Silver, Storm Titanium и Mystic Purple.

Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч стал самым большим за всю историю смартфонов TECNO. Это на 2500 мАч больше, чем у предшественника. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и технология bypass charging, позволяющая питать устройство напрямую от сети во время игр, снижая нагрев. Батарея сертифицирована TÜV SÜD и, по заявлению компании, сохранит работоспособность в течение шести лет.

Производительность и дисплей

  • Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 с поддержкой 5G — проверенное решение для сбалансированной производительности.
  • Дисплей: 144-герцовый изогнутый AMOLED-экран для максимально плавного отображения контента и игр.
  • Связь: Установлены двойные чипы усиления сигнала, улучшающие приём сотовой сети и Wi-Fi в зонах со слабым покрытием. Заявлена возможность офлайн-коммуникации (голос, текст, изображения) на расстоянии до 1.5 км.

Смартфон работает на фирменной оболочке HiOS 16, которая предлагает ряд ИИ-функций:

  • AI-суммирование контента.
  • Помощник в написании текстов.
  • Шумоподавление при звонках.
  • Автоматическое улучшение фотографий.

Также присутствуют региональные особенности, такие как мусульманские молитвенные напоминания, и полезные инструменты вроде FlashMemo (мгновенный захват контента с экрана) и Mind Hub (органайзер заметок). Голосовой ассистент Ella обеспечивает персонализированную поддержку.

В целом TECNO POVA Curve 2 5G можно рассматривать как выверенный продуктовый эксперимент. Компания бросает вызов, умудряясь разместить емкую батарею в корпусе толщиной с флагманский смартфон. 8000 мАч — это прямой ответ на запрос пользователей, которые устали от ежедневной зарядки.

При этом ставка на дизайн (изогнутый AMOLED, футуристичные расцветки, текстура под кожу) и игровые фишки (144 Гц, bypass charging) нацелена на молодёжную аудиторию, для которой внешний вид и автономность важнее рекордов в бенчмарках.

Двойные чипы усиления сигнала и обещание двух крупных обновлений Android добавляют устройству очков в глазах практичных пользователей. Главный вопрос — сможет ли TECNO удержать привлекательную цену при таком насыщенном оснащении. Если да, POVA Curve 2 5G имеет все шансы стать хитом продаж в Индии и других развивающихся рынках.

Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 Premier 5G представлен официально / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: