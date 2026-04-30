Мобильная связь: Британская EE подключила к сети 5G+ более 50 млн человек

Великобританию вряд ли можно считать образцом для подражания, когда речь идет об уровне развития мобильной связи в стране. Но это, если сравнивать с США или Китаем. А по сравнению с иными странами, EE - весьма передовой оператор.

В Британии уже немало лет работают сети 5G, а на днях оператор EE сообщил, что в опережение планов по подключению к сети 5G+ 41 млн человек к весне 2026 года, удалось подключить более 50 млн человек. Сеть 5G+ компании охватывает более 610 городов и населенных пунктов по всей стране. А к 2030 году компания ставит цель обеспечить покрытие для 99% населения.

5G - недешевое удовольствие. Даже в условиях небольшой по территории Британии, планируется инвестировать до 2030 года в сеть 40 млрд фунтов стерлингов.

В марте EE перераспределила под 5G частоты 2100 МГц более, чем на 4 тысячах базовых станций, планируется провести рефарминг еще на 5 тысячах БС.

Сообщается о завершении агрегации 5 несущих на базовых станциях сети 5G+, что обеспечило рост производительности сети.

Параллельно EE внедряет технологию Advanced RAN Coordination (ARC), позволяющую расположенным рядом сайтам совместно использовать пропускную способность в режиме реального времени и повышать производительность до 20% в загруженных районах без необходимости установки дополнительных БС. Технология ARC уже запущена в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге, и ожидается, что в мае 2025 года она распространится на другие города Великобритании, включая Глазго, Лидс и Ливерпуль. Прекрасная фича, на которую стоит обратить внимание.

