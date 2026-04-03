Мобильная связь: 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию

03.04.2026,
О начале коммерческого доступа к сети 5G объявил пока что только life. Услуги доступны в Минске, областных центрах (Бресте, Витебске, Могилёве, Гомеле), готовится запуск в Гродно. Сообщается, что к моменту запуска насчитывалось более 1000 базовых станций 5G.
Проект реализован в партнерстве с единым инфраструктурным оператором beCloud, который обеспечивает доступ к 5G-инфраструктуре, а life предоставляет услуги связи своим абонента.
Скоростями белорусский 5G не радует. В отличие от тестовых зон 5G, которые показывали весной 2025 года в Минске (скорость до 733 Мбит/с с использованием частот 3,5 ГГц), коммерческая сеть развернута в диапазоне 2600 МГц (диапазон n7).
Используется технология DSS (Dynamic Spectrum Sharing), что позволяет 4G и 5G делить один частотный диапазон. При этом ресурсы динамически распределяются между технологиями, фактически 5G получает только часть пропускной способности n7.
Важно отметить отсутствие агрегации несущих частот (CA). Без агрегации 5G-подключение использует только один частотный блок, что ограничивает максимальную скорость.
В общем, имеем кейс приоритета покрытия перед скоростью. Использование диапазона n7 с DSS позволяет операторам быстрее расширять покрытие, жертвуя пиковыми скоростями ради доступности услуги.
Закон о равном доступе: почему запуск только у life?
С 1 января 2026 года в Беларуси действует постановление, закрепляющее равный доступ всех операторов к единой сети beCloud. Тем не менее, на данный момент 5G доступен только абонентам life.
Официально заявляет я, что все дело в том, что у разных операторов была разная технологическая готовность: beCloud вроде как предоставил всем операторам доступ к сети 5G с 1 января 2026 года, но только life завершил все необходимые работы и готов предоставлять услуги абонентам.
Впрочем, возможно влияние "коммерческих факторов": life первым заключил соглашение с beCloud, в то время как МТС и А1 ещё не завершили интеграцию собственных систем, но это - неточно.
Такая ситуация соответствует модели, где beCloud как "единый инфраструктурный" предоставляет "оптовый" доступ к сети, а коммерческие операторы, действуя по сути, как "виртуальные операторы", как розница, запускают услуги самостоятельно.
💎 Итог
Запуск 5G в Беларуси - вроде как и важный технологический шаг, но текущая версия не обеспечивает ожидаемых скоростей и вряд ли сможет порадовать. Это компромиссное решение, где приоритет отдан покрытию в ущерб производительности.
Модель с единым инфраструктурным оператором предполагает равный доступ для всех операторов, но на практике пока что наблюдаем иное.
3 апреля 2026 года о коммерческом запуске 5G официально объявила компания МТС, став вторым оператором в стране, предоставившим эту услугу своим абонентам.
Заявляется, что для того чтобы обеспечить высокую производительность 5G, МТС провела масштабную модернизацию своей опорной сети.
«Запуск 5G - это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно. Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения - с более высокими скоростями и готовностью к росту», - заявил Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС.
На данный момент (3 апреля 2026 г.) из «большой тройки» белорусских операторов 5G недоступен только абонентам А1.
теги: мобильная связь пятое поколение Беларусь телеком запуски сетей DSS
Публикации по теме:
02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года
19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
11.02. В МТС готовятся к запуску 5G
09.02. Аналитики прогнозируют резкий рост объема мирового рынка решений 5G
04.02. Частные сети 5G станут эффективнее с технологией XCOM RAN?
04.02. Гонконгская SmarTone выбрала решение Ericsson 5G-Advanced
02.02. На стадионе ФК Барселона развернули 5G SA, но не забыли и про Wi-Fi
02.02. Alstom и Deutsche Bahn использовали выделенную сеть 5G SA для удаленного управления пригородным поездом
29.01. 5G в стратосфере: как Япония будет следить за морем
28.01. Количество базовых станций 5G в Китае превысило 4.83 млн на конец 2025 года
24.01. В Ericsson ожидают стагнации рынка 5G RAN в 2026 году
21.01. Запуск сетей 5G в России в Минцифры видят в 2026 году?
16.01. В Индии говорят о стремительном внедрении 5G
15.01. Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G
13.01. Модемы 5G для автомобилей Tesla выпустит Samsung Electronics
08.01. Частные сети 5G от Ericsson и Vodafone стали основой цифровой трансформации заводов Cimpor в Португалии
02.01. Итальянский регулятор MIMIT временно выделит частоты 2.3 ГГц для оперативного усиления сетей 5G в ключевых городах
17.12. Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры
17.12. Криптонит разработал метод ускорения настройки базовых станций 5G на базе ИИ
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
06.04. МТС в Амурской области запустил новую базовую станцию на севере Свободного
03.04. МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея
03.04. Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»
03.04. 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию
02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года
02.04. Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц