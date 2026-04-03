Мобильная связь: 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию

MForum.ru

03.04.2026, MForum.ru

О начале коммерческого доступа к сети 5G объявил пока что только life. Услуги доступны в Минске, областных центрах (Бресте, Витебске, Могилёве, Гомеле), готовится запуск в Гродно. Сообщается, что к моменту запуска насчитывалось более 1000 базовых станций 5G.

Проект реализован в партнерстве с единым инфраструктурным оператором beCloud, который обеспечивает доступ к 5G-инфраструктуре, а life предоставляет услуги связи своим абонента.

Скоростями белорусский 5G не радует. В отличие от тестовых зон 5G, которые показывали весной 2025 года в Минске (скорость до 733 Мбит/с с использованием частот 3,5 ГГц), коммерческая сеть развернута в диапазоне 2600 МГц (диапазон n7).

Используется технология DSS (Dynamic Spectrum Sharing), что позволяет 4G и 5G делить один частотный диапазон. При этом ресурсы динамически распределяются между технологиями, фактически 5G получает только часть пропускной способности n7.

Важно отметить отсутствие агрегации несущих частот (CA). Без агрегации 5G-подключение использует только один частотный блок, что ограничивает максимальную скорость.

В общем, имеем кейс приоритета покрытия перед скоростью. Использование диапазона n7 с DSS позволяет операторам быстрее расширять покрытие, жертвуя пиковыми скоростями ради доступности услуги.

Закон о равном доступе: почему запуск только у life?

С 1 января 2026 года в Беларуси действует постановление, закрепляющее равный доступ всех операторов к единой сети beCloud. Тем не менее, на данный момент 5G доступен только абонентам life.

Официально заявляет я, что все дело в том, что у разных операторов была разная технологическая готовность: beCloud вроде как предоставил всем операторам доступ к сети 5G с 1 января 2026 года, но только life завершил все необходимые работы и готов предоставлять услуги абонентам.

Впрочем, возможно влияние "коммерческих факторов": life первым заключил соглашение с beCloud, в то время как МТС и А1 ещё не завершили интеграцию собственных систем, но это - неточно.

Такая ситуация соответствует модели, где beCloud как "единый инфраструктурный" предоставляет "оптовый" доступ к сети, а коммерческие операторы, действуя по сути, как "виртуальные операторы", как розница, запускают услуги самостоятельно.

💎 Итог

Запуск 5G в Беларуси - вроде как и важный технологический шаг, но текущая версия не обеспечивает ожидаемых скоростей и вряд ли сможет порадовать. Это компромиссное решение, где приоритет отдан покрытию в ущерб производительности.

Модель с единым инфраструктурным оператором предполагает равный доступ для всех операторов, но на практике пока что наблюдаем иное.

3 апреля 2026 года о коммерческом запуске 5G официально объявила компания МТС, став вторым оператором в стране, предоставившим эту услугу своим абонентам.

Заявляется, что для того чтобы обеспечить высокую производительность 5G, МТС провела масштабную модернизацию своей опорной сети.

«Запуск 5G - это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно. Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения - с более высокими скоростями и готовностью к росту», - заявил Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС.

На данный момент (3 апреля 2026 г.) из «большой тройки» белорусских операторов 5G недоступен только абонентам А1.

--

теги: мобильная связь пятое поколение Беларусь телеком запуски сетей DSS

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: