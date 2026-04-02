Мобильная связь: Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года

02.04.2026, MForum.ru

В 2026 году на телеком-направление компания направит 30 млрд рублей.

Гендиректор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков (цитата с конференции Ведомости «Телеком 2026», источник - ТАСС):

«Мы последовательно наращиваем инвестиции в телеком-направление Yadro, реагируя на развитие рынка и потребности операторов. В 2026 году объем инвестиций составит 30 млрд руб., а в горизонте до 2031 года - 135 млрд руб.»

Хорошие новости? Без оборудования не останемся!

