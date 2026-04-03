Телеком-оборудование: МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея

03.04.2026

Как сообщает оператор, к началу 2027 года на сети МТС планируется установить еще 2600 базовых станций производства ООО «Иртея». Общее количество таких станций в 76 регионах России достигнет 3800 единиц. Новая партия оборудования поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM.

К началу 2025 года МТС ввел в опытную эксплуатацию на своей сети в 37 регионах первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE Иртея в диапазонах B3 (1800 МГц) и B20 (800 МГц). К началу 2026 года была установлена вторая партия из 1000 базовых станций с поддержкой диапазонов B1 (2100 МГц) и B7 (2600 МГц).

На апрель 2026 года в 58 регионах работают 1200 базовых станций Иртея.

Проект реализуется в рамках форвардного контракта. Согласно планам, до 2030 года Иртея поставит МТС 20 тысяч базовых станций.

Базовые станции выпуска 2026 года созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое оборудование может работать в диапазонах LTE (B1, B3, B7, B8, B20, B38) и поддерживает GSM, а также технологию VoLTE.

«За предыдущие два года МТС и Иртея прошли важный этап тестирования и доводки базовых станций. Мы проверяли их совместимость с сетевыми элементами и интеграцию в существующую радиосеть других вендоров. Новая партия рассчитана на более высокие нагрузки в городах и закроет потребность во всех частотных диапазонах LTE и GSM», - прокомментировал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

«Создание отечественной базовой станции - это итерационный процесс, который невозможно реализовать в отрыве от оператора. Только плотное взаимодействие с МТС в действующей сети дает нам обратную связь для доводки продукта. То, что оператор выбирает наши базовые станции в ходе конкурентных процедур, подтверждает достигнутый прогресс», - отметил генеральный директор «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Архитектура базовых станций Иртея основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 года приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

--

теги: МТС Иртея телеком-оборудование отечественные производители оборудования отечественное оборудование телеком-оборудование

--