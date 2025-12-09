Отечественное оборудование: Каждый третий из сайтов T2, построенных в 2025 году, основан на отечественном оборудовании

MForum.ru
09.12.2025,
T2 доведет долю базовых станций Булат на своей радиосети до 3% к концу 2025 года. Об этом в интервью РБК рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2 Алексей Дмитриев. Он также отметил, что в 2028 году оборудование для пакетной коммутации от другого отечественного вендора – компании «Протей» – будет обслуживать LTE-трафик во всех макрорегионах Т2.
Импортозамещение – основной фокус Т2 в 2025 году.
Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора
по технической инфраструктуре Т2, фото - пресс-службы T2
«Базовые станции становятся драйвером роста мобильной сети в целом, влияя на географическое развитие операторов. Мы протестировали пять потенциальных поставщиков и остановились на решении компании «Булат». Это первая базовая станция в стране, которая работает с 2G и 4G, что отличает решение от китайских аналогов второго и третьего эшелона, и в этой же части соответствует параметрам оборудования иностранных вендоров класса А», – рассказал Алексей Дмитриев.
Первые базовые станции «Булата» Т2 вывела в эфир в декабре 2024 года в Нижегородской области. Уже в августе 2025 года компания отметила запуск пятисотой базовой станции на сети Курской области, а в ноябре – тысячной в Иркутской области. Итого на конец года более 30% новых сайтов Т2 будут работать на российском оборудовании, всего количество сайтов на Булате к концу декабря достигнет 3%.
Базовые станции Булат на опоре T2, фото пресс-службы T2
В абсолютном выражении речь идет о 1800 БС Булат на сети T2 на конец 2025 года.
Алексей Дмитриев также сообщил о том, что на текущий момент весь LTE-трафик макрорегиона «Волга» обслуживается с использованием пакетного ядра компании Протей – российского разработчика программных решений для телекома:
«В следующем году планируем перенести на отечественное оборудование и трафик макрорегиона "Сибирь"».
В 2028 году импортозамещение коснется всех макрорегиональных площадок Т2, пообещал г-н Дмитриев.
теги: отечественное оборудование базовые станции телеком оборудование Булат T2
