Отечественное оборудование: Билайн закупит у Иртеи 2 тысячи БС в 2026 году

12.11.2025

Об этом рассказывают Ведомости со ссылкой на заявление гендиректора Иртеи Дмитрия Лаконцева. Билайн также планирует закупать отечественные БС у компании Yadro.

В 2025 году Иртея уже поставила в МТС не менее 1000 БС. В 2026-2027 году компания рассчитывает выйти на производство от 10 тысяч БС в год.

Оборудование Иртеи тестируют также два региональных оператора – Мотив и Летай.

В рамочных договорах законтрактовано около 3000 БС, утверждает компания.

Вторая новость – базовые станции Иртея теперь будут поддерживать технологии MOCN и MORAN. Это позволит использовать базовые станции компании совместно нескольким операторами.

О поддержке MOCN платформой Булат GSM/LTE1800 еще в феврале 2025 года заявлял Ростелеком.

Справка

MORAN - это простейший вид шеринга (совместного использования) физической инфраструктуры сети (антенны, вышки, кабелей, электроснабжения), при этом частотный ресурс используется для каждого оператора свой, ему принадлежащий. И пока у одного могут его частоты простаивать, у другого может быть 100% загрузка.

MOCN - более прогрессивный вид совместного использования, когда делится весь ресурс сайта, включая частотный ресурс. В этом случае БС балансирует нагрузку, стараясь обслужить всех абонентов, независимо от их операторской принадлежности, деля между ними общий пул частот, образованный суммой частотных полос операторов, участвующих в совместном использовании данного сайта.

