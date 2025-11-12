Отечественное оборудование: Билайн закупит у Иртеи 2 тысячи БС в 2026 году

MForum.ru

Отечественное оборудование: Билайн закупит у Иртеи 2 тысячи БС в 2026 году

12.11.2025, MForum.ru

Об этом рассказывают Ведомости со ссылкой на заявление гендиректора Иртеи Дмитрия Лаконцева. Билайн также планирует закупать отечественные БС у компании Yadro.

В 2025 году Иртея уже поставила в МТС не менее 1000 БС. В 2026-2027 году компания рассчитывает выйти на производство от 10 тысяч БС в год.

Оборудование Иртеи тестируют также два региональных оператора – Мотив и Летай.

В рамочных договорах законтрактовано около 3000 БС, утверждает компания.

Вторая новость – базовые станции Иртея теперь будут поддерживать технологии MOCN и MORAN. Это позволит использовать базовые станции компании совместно нескольким операторами.

О поддержке MOCN платформой Булат GSM/LTE1800 еще в феврале 2025 года заявлял Ростелеком.

Справка

MORAN - это простейший вид шеринга (совместного использования) физической инфраструктуры сети (антенны, вышки, кабелей, электроснабжения), при этом частотный ресурс используется для каждого оператора свой, ему принадлежащий. И пока у одного могут его частоты простаивать, у другого может быть 100% загрузка.

MOCN - более прогрессивный вид совместного использования, когда делится весь ресурс сайта, включая частотный ресурс. В этом случае БС балансирует нагрузку, стараясь обслужить всех абонентов, независимо от их операторской принадлежности, деля между ними общий пул частот, образованный суммой частотных полос операторов, участвующих в совместном использовании данного сайта.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: отечественное оборудование базовые станции Иртея Билайн Вымпелком

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.11. [Новости компаний] Отечественное оборудование: T2 установила 1000-ю BS Булат и планирует до конца года развернуть еще 800 / MForum.ru

07.10. [Новости компаний] Интервью: Дмитрий Лаконцев, Иртея, и Вадим Белов, МТС, рассказали о том как создавалась российская БС Иртея / MForum.ru

09.06. [Новости компаний] Базовые станции: Иртея будет получать микросхемы Микрон в рамках форвардного контракта / MForum.ru

07.05. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более / MForum.ru

03.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки]  ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: