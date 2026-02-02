Мобильная связь: На стадионе ФК Барселона развернули 5G SA, но не забыли и про Wi-Fi

02.02.2026, MForum.ru

В рамках реконструкции стадиона в комплексе Espai Barca в Барселоне проведено обновление систем связи. Основой является, разумеется, сеть 5G, точнее - 5G SA, и распределенная антенная система (DAS). Сейчас завершается ее развертывание.

На двух ярусах стадиона, которые уже прошли реконструкцию, установлено около 300 устройств от компаний SOLiD и CommScope. После открытия 3-го яруса их число еще подрастет.

Устройства распределены по 86 зонам (58 – на трибунах, 16 – в точках доступа, 12 – в закрытых помещениях). Кроме того, под южными воротами размещен ЦОД стадиона.

Пользоваться системой 5G SA + DAS могут различные операторы. Уже подключились MasOrange, который обеспечивал общую интеграцию и Movistar (Telefonica), на стадии завершения – переговоры с Vodafone Spain.

То, что используется 5G SA позволяет предлагать услуги на основе сегментирования ресурсов сети, отличающиеся качеством услуг – для абонентов конкретного оператора, для членов клуба, для зрителей и т.п.

Хотя клуб выбрал 5G SA в качестве предпочтительной технологии, но решили не отказываться и от Wi-Fi. После завершения строительства на всей территории будет установлено до 3200 точек доступа Wi-Fi, из которых 1900 будут расположены на трибунах (по большей части - под сиденьями).

Эти устройства от дочерней компании Hewlett-Packard Enterprise, Aruba, также подключены к DPC. Dynamic Policy Control («динамическое управление политиками») – это программно‑определяемая архитектура управления сетевым доступом и политиками безопасности в решениях Aruba. Она позволяет:

централизованно задавать и применять политики доступа для пользователей и устройств;

динамически адаптировать правила в зависимости от контекста (роль пользователя, тип устройства, местоположение, время суток и др.);

интегрировать данные из разных источников для принятия решений о доступе.

Интегратором выступает компания Axians. Доступ к сети Wi-Fi на «Камп Ноу» будет бесплатным для всех зрителей.

Связью 5G и Wi-Fi на стадионе не ограничились. Помимо 5G и общедоступного Wi-Fi, на стадионе работают как минимум еще 3 радиосети:

внутренняя сеть для внутренней связи сотрудников службы безопасности;





TETRA (с антеннами от Cellnex), предназначенная для сотрудников правоохранительных органов и служб экстренного реагирования;





специальная сеть Wi-Fi для «скамеек запасных», которая, по требованию футбольной организации ЛаЛиги, должна быть независимой от остальных (это связь для судейской бригады и команды видеопомощников, - гарантия того, что тренерский штаб не лишится доступа к сети, если случится перегруз публичной сети – инфраструктурный стандарт современного профессионального футбола)

Сети 5G SA и Wi-Fi также служат для поддержки многих других операций на стадионе и прилегающей территории.

Проверка билетов, например, осуществляется с помощью двух терминалов 5G и Wi-Fi, а также QR-кодов, при этом 320 турникетов оснащены считывателями NFC, хотя в настоящее время они не используются.

Новый стадион оборудован системой видеонаблюдения, включающей более 900 камер, охватывающих площадь в 225 000 квадратных метров и передающих данные в две системы анализа видеопотоков.

Между первым и вторым ярусами поля установлен экран длиной 400 метров, а после открытия третьего яруса планируется установить еще один экран длиной 600 метров. Пока что они служат табло, но по мере завершения сооружения крыши планируется установить три гигантских экрана с возможностью отображения видео. Это оборудование поставит Philips, как и 1500 мониторов для информационных табло.

В совокупности модернизация технологических решений потребует более 100 млн евро. Отбить их собираются, в том числе, переводом стадиона в режим публичного доступа 365 дней в году, а не только в дни матчей – можно будет арендовать территории для проведения мероприятий, будут открыты рестораны и т.п.

по материалам MobileWorldLive

