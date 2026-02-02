Мобильная связь: На стадионе ФК Барселона развернули 5G SA, но не забыли и про Wi-Fi

MForum.ru
02.02.2026,
В рамках реконструкции стадиона в комплексе Espai Barca в Барселоне проведено обновление систем связи. Основой является, разумеется, сеть 5G, точнее - 5G SA, и распределенная антенная система (DAS). Сейчас завершается ее развертывание.
На двух ярусах стадиона, которые уже прошли реконструкцию, установлено около 300 устройств от компаний SOLiD и CommScope. После открытия 3-го яруса их число еще подрастет.
Устройства распределены по 86 зонам (58 – на трибунах, 16 – в точках доступа, 12 – в закрытых помещениях). Кроме того, под южными воротами размещен ЦОД стадиона.
Пользоваться системой 5G SA + DAS могут различные операторы. Уже подключились MasOrange, который обеспечивал общую интеграцию и Movistar (Telefonica), на стадии завершения – переговоры с Vodafone Spain.
То, что используется 5G SA позволяет предлагать услуги на основе сегментирования ресурсов сети, отличающиеся качеством услуг – для абонентов конкретного оператора, для членов клуба, для зрителей и т.п.
Хотя клуб выбрал 5G SA в качестве предпочтительной технологии, но решили не отказываться и от Wi-Fi. После завершения строительства на всей территории будет установлено до 3200 точек доступа Wi-Fi, из которых 1900 будут расположены на трибунах (по большей части - под сиденьями).
Эти устройства от дочерней компании Hewlett-Packard Enterprise, Aruba, также подключены к DPC. Dynamic Policy Control («динамическое управление политиками») – это программно‑определяемая архитектура управления сетевым доступом и политиками безопасности в решениях Aruba. Она позволяет:
Интегратором выступает компания Axians. Доступ к сети Wi-Fi на «Камп Ноу» будет бесплатным для всех зрителей.
Связью 5G и Wi-Fi на стадионе не ограничились. Помимо 5G и общедоступного Wi-Fi, на стадионе работают как минимум еще 3 радиосети:
Сети 5G SA и Wi-Fi также служат для поддержки многих других операций на стадионе и прилегающей территории.
Проверка билетов, например, осуществляется с помощью двух терминалов 5G и Wi-Fi, а также QR-кодов, при этом 320 турникетов оснащены считывателями NFC, хотя в настоящее время они не используются.
Новый стадион оборудован системой видеонаблюдения, включающей более 900 камер, охватывающих площадь в 225 000 квадратных метров и передающих данные в две системы анализа видеопотоков.
Между первым и вторым ярусами поля установлен экран длиной 400 метров, а после открытия третьего яруса планируется установить еще один экран длиной 600 метров. Пока что они служат табло, но по мере завершения сооружения крыши планируется установить три гигантских экрана с возможностью отображения видео. Это оборудование поставит Philips, как и 1500 мониторов для информационных табло.
В совокупности модернизация технологических решений потребует более 100 млн евро. Отбить их собираются, в том числе, переводом стадиона в режим публичного доступа 365 дней в году, а не только в дни матчей – можно будет арендовать территории для проведения мероприятий, будут открыты рестораны и т.п.
по материалам MobileWorldLive
