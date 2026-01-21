Мобильная связь: Запуск сетей 5G в России в Минцифры видят в 2026 году?

21.01.2026, MForum.ru

Но предпринимаемые для этого регулятором усилия носят лишь паллиативный характер. В частности, как узнали Ведомости, в Минцифры рассматривают возможность расширить настойчиво предлагаемый операторам малоинтересный частотный диапазон 4800-4999 МГц до 4400-4990 МГц. Спасибо, конечно, частоты лишними не бывают, но если честно, то хрен – редьки не слаще.

Другая «замануха» добавилась еще в октябре 2024 года. Тем, кто купит неудобные (и не очень нужные на сегодня частоты) обещано послабление в виде технейтральности частот. То есть можно будет задействовать под 5G имеющиеся у операторов частоты. С неизвестно какими обременениями.

Давайте порассуждаем на предложенную тему.

При каких условиях возможен коммерческий запуск сетей 5G в 2026 году?

Чтобы запуск состоялся нужно успеть провести и провести успешно частотный аукцион (или иное мероприятие по распределению частот для 5G), а также принять соответствующие решения ГКРЧ, выпустить разрешения на тестирование, на запуски и т.п. Также важно наличие в достаточном количестве отечественного оборудования пригодного уровня функциональность (или разрешение использовать зарубежное оборудование 5G).

Насколько облегчит ситуацию с коммерческим запуском сетей 5G в 2026 году расширение основного частотного диапазона с 4800-4990 МГц до 4400-4990 МГц?

Это попытка "подсластить пилюлю". Операторам необходимы, прежде всего, частоты 700 МГц и 3.4-3.8 ГГц. Конечно, расширение частотного пула в сторону 4400 МГц, это не лишнее, но сути это не меняет. Диапазон 4.4 ГГц-5 ГГц – может применяться как дополнительный, но он не оптимален для запуска 5G.

Будут ли операторы подавать заявки на приобретение указанного частотного ресурса для строительства сетей 5G?

Пока мы не увидим условия, ответить может разве что гадалка. Все же, рискну предположить, что если до аукциона дойдет, то операторы будут вынуждены в нем участвовать.

Если Минцифры примет решение о введении технейтральности, какие частоты LTE операторы могут задействовать под 5G?

Наиболее вероятным считаю переиспользование под 5G частот 1800 МГц и 2100 МГц на первых порах. Решение о технейтральности частот очень важно для успешного развития 5G в России, но оно не сможет стать заменой необходимого предоставления для 5G новых частотных полос, прежде всего, в диапазонах ниже 1 ГГц и в диапазоне 3.4-3.8 ГГц.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: пятое поколение 5G регулирование Россия Минцифры мобильная связь частоты частотный аукцион распределение частот

--