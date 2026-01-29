5G. HAPS. Осведомленность: 5G в стратосфере: как Япония будет следить за морем

29.01.2026, MForum.ru

Американский разработчик решений для беспроводных сетей Airspan Networks и японская компания Space Compass объявили о совместном проекте по созданию нового поколения системы мониторинга морской обстановки (Maritime Domain Awareness, MDA). Ключевая идея - поднять 5G в стратосферу.

Как это работает?

Система будет обеспечивать связь между псевдоспутником (High-Altitude Platform Station, HAPS), летящим на высоте 16–18 км, и наземными станциями на расстоянии до 300 км. Для этого используется запатентованная технология Airspan 5G In-Motion Air-to-Ground (ATG).

Что это даёт?

5G-связь позволит передавать с HAPS команды управления, а также телеметрию и другую информацию от датчиков наблюдения в режиме реального времени. Система сможет обеспечить постоянный мониторинг судоходных путей, прибрежных зон и удалённых акваторий, работая над погодой и вне зоны действия обычных сетей.

Зачем это Японии?

Space Compass — совместное предприятие, созданное для построения интегрированной коммуникационно-вычислительной сети, объединяющей платформы на земле, в небе и на околоземной орбите. Улучшение осведомлённости о морской обстановке критически важно для безопасности судоходства, предотвращения незаконной деятельности и защиты окружающей среды у берегов Японии.

«Летающие базовые станции» — часть японской технологической стратегии, которую также активно продвигает SoftBank со своим HAPS-аппаратом Sunglider.

Пока что проект находится на стадии разработки. В ближайшие месяцы компании планируют провести лабораторные и предполётные испытания, а проверку работы системы на лёгких самолётах наметили на 2026 год. Стратосферные испытания запланированы на 2027 год.

теги пятое поколение 5G HAPS псевдоспутники Япония связь на море

