Мобильная связь: Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования

19.03.2026,
Сегодня с подачи одной из больших газет, некоторые начали волноваться по этому поводу, увязывая поддержку отечественного шифрования с будущей невозможностью использовать на российских сетях 5G зарубежные смартфоны. Стоит ли беспокоиться по этому поводу уже сегодня?
Давайте разберемся. Норма о необходимости поддержки отечественного алгоритма шифрования содержалась, например, еще в проекте 2022 года «Правил применения базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. Правила применения базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G технологии NR». А сейчас есть более актуальный, но еще не утвержденный проект Приказа «Об утверждении Требований к применению оборудования базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020», который предположительно вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
В целом это логично. Российская сеть, российское оборудование, российское шифрование. Враг не пройдет. Но есть нюансы.
Шифрование подразумевает, что алгоритмы должны использоваться как на стороне сети, так и на стороне пользователя. И здесь есть проблема. По разным причинам, никакие зарубежные абонентские терминалы не поддерживают на сегодня российское шифрование (алгоритм NEA 7 Кузнечик). Поддерживают американское, европейское и китайское (AES, ZUC, SNOW), но не российское.
Не буду вдаваться в рассуждения о том, почему так получилось, кто виноват и зачем это сделано. Оно уже так. Лучше давайте посмотрим на перспективу, что может произойти, в связи с этим.
Если почитать Правила, то ничего страшного в них не содержится. Текущая позиция регулятора – необходимо внедрить на базовых станциях поддержку российского алгоритма шифрования.
▶ Ключевое: в документе не идет речь о том, что это должно быть сделано ВМЕСТО зарубежных алгоритмов.
Сейчас сети работают так (и пока что продолжат так работать):
✦ Когда телефон (терминал) пытается подключиться к сети, он отправляет базовой станции список алгоритмов шифрования, которые он поддерживает.
✦ Базовая станция (или core сеть) сравнивает этот список со своим списком разрешенных алгоритмов (куда теперь может входить и «Кузнечик») и выбирает наиболее приоритетный из пересекающихся вариантов.
✦ Сеть сообщает терминалу выбранный алгоритм, и дальнейшая сессия шифруется уже по нему.
▶ Таким образом, добавление «Кузнечика» в арсенал базовых станций 5G означает, что сеть будет приоритетно предлагать этот алгоритм терминалу. Если терминал его поддерживает, будет использоваться NEA7. Если нет — они договорятся использовать один из стандартных международных алгоритмов, которые телефон точно поддерживает. До тех пор, пока в сети разрешены иностранные алгоритмы, никакой блокировки зарубежных устройств не произойдет. Расходимся?
Конечно, как мы уже вправе судить по общему вектору изменений, можно себе вообразить сценарий, когда оборудование будет настроено на работу только с российским шифрованием "и точка".
НО! Этого в законопроекте на сегодня нет.
Это не более, чем гипотеза о возможном развитии ситуации. Кто-то даже может сказать, что это маловероятный ход событий. Я, например, не гадалка, поэтому не берусь сказать, как будут обстоять дела даже через полгода при той турбулентности, что мы сейчас наблюдаем, тем более, рассуждать, что будет с доступом к российским сетям связи после 2030 года.
Может ли российский алгоритм появиться и в зарубежных смартфонах?
Если не произойдет каких-то кардинальных изменений, прежде всего, геополитических, международные производители смартфонов вряд ли начнут обеспечивать на своих устройствах поддержку российского шифрования.
Мало того, если вообразить, что условная Apple захочет этот алгоритм поддержать, ей должен будет это разрешить (или не разрешить) это сделать российский регулятор. А что на этот счет думает наш регулятор мне неизвестно, возможно об этом думают совсем другие люди, в другой организации.
И то, и другое мне представляется не очень вероятным в текущей расстановке фигур на доске.
Тем не менее, сейчас нет смысла начинать переживать о невозможности использования в российской сети 5G своего любимого айфона или самсунга. Потому что, как говорится, возможны варианты. Настолько разные, что некоторые не каждый себе сегодня и представить может. Ясно одно - скучно не будет.
Поэтому давайте так. На сегодня проблем с подключением к сетям 5G, когда их в конце концов запустят и в России, у вас не возникнет, по крайней мере, в рамках того документа о котором я пишу.
Куда более интересно, что это будут за сети 5G в России? Какого масштаба, какого качества они обеспечат услугу, будет ли там полноценный (хо. хо. хо.) интернет или его останки в виде «белых списков»? Но и об этом сейчас можно только гадать. Что, в общем, не продуктивно. Берегите себя и свои нервы.
теги: мобильная связь пятое поколение отечественное шифрование регулирование Минцифры
