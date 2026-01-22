Мобильная связь: Операторам Беларуси ограничили возможность предоставлять абонентам полноценный безлимитный доступ

22.01.2026, MForum.ru

В Беларуси ранее вполне самостоятельные операторы сотовой связи (MNO) уже несколько лет как стали де-факто виртуалами (MVNO), поскольку свои сети им было позволено строить только в эпоху 2G и 3G.

Начиная с 4G, сети LTE и 5G в Беларуси строит монополист, а другие операторы занимаются лишь продажей услуг. Это модель, которую пытались (пока что безуспешно) навязать и российским операторам.

К чему это привело. К тому, например, что операторы еще недавно продавали желающим абонентам, в том числе, и безлимитные тарифы. В целом, я не сторонник безлимитных тарифов, т.к. это несправедливое использование ресурсов сети - один "качальщик" может портить качество услуги для многих соседей по сектору. Но, в конечном итоге, это дело оператора – как ему продавать пропускную способность сети. Но не в Беларуси.

Здесь постановлением №38 Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 года анлимы «прекращены», сообщает TechOnliner. Согласно распоряжению чиновников, «начальный объем» услуг передачи данных без ограничения скорости установлен в 30 ГБ в месяц на тарифах, которые операторы продавали как безлимитные (с неограниченным объемом услуг передачи данных).

Если абонент израсходовал «начальный объем», то скорость передачи данных должна быть снижена до 1 Мбит/с.

Операторам разрешается предоставить абоненту «дополнительные объемы услуг передачи данных», либо «периодов оказания таких услуг», но за дополнительную плату.

Теперь операторам придется приводить договоры с абонентами, заключенными до этого постановления, в соответствие с требованиями постановления.

Понятно, что в условиях, когда частотный ресурс под гражданскую связь невелик, приходится исхищряться. Но все же, «единый инфраструктурный», это худший из возможных выборов.

У монополиста нет никаких стимулов для инвестиций в инфраструктуру, для наращивания покрытия. «Берите, что есть», это основной принцип функционирования любой монополии.

Понятно, что властям удобнее взаимодействовать с монополиями, чем меньше «объектов управления», тем проще. Но результаты – хуже. Печально, что общество приемлет существование монополий. И счастье, что в России хотя бы на этапе 4G/LTE не было создано «единого инфраструктурного». Быть может, и с 5G удастся избежать этого негативного сценария? Хотя стопроцентной уверенности в этом нет, глядя на общий тренд развития событий.

