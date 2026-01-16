Мобильная связь: До конца 2026 года операторы должны покрыть LTE не менее 80% федеральных трасс

Мобильная связь: До конца 2026 года операторы должны покрыть LTE не менее 80% федеральных трасс

16.01.2026, MForum.ru

На конец 2025 года, по заявлениям операторов, каждым из них было покрыто не менее 70% общей протяженности федеральных автотрасс в России.

Теперь для ряда трасс установлен приоритет – так, до конца 2026 года нужно покрыть связью LTE 99,9% автодорог М1, М3, М4, М9 (на территории Тверской области), А113, А120, А289, Р132 (на территории той же области), а до конца 2027 года – 99,9% автодорог М7, М9, М10, М12 (на участке Москва – Тюмень), А107, Р22, Р132, Р217 и Р256. Об этом пишут Ведомости.

Если говорить об исходной постановке задачи - обеспечить до 2031 года покрытие 99.9% федеральных трасс сигналом LTE, это никогда не было реалистичным. В основном из-за отсутствия энергетической инфраструктуры вдоль значительной части дорог. Частично чиновники это признали и несколько скорректировали требования, создав перечень из 183 исключений – где на сегодня нет возможности обеспечить энергопитание и, следовательно, связь. Я не видел его в публичном доступе.

Между тем, эти 99.9% к 2031 году записаны, как одно из обременений лицензий на частоты, когда операторам в 2021 году продляли право их использования на 10 лет, до 8.09.2031. Формально – повод отнять лицензию за неисполнение наложенных регулятором обязательств. Впрочем, уверен, до этого не дойдет.

В итоге сейчас пока что операторы будут действовать так – повышать покрытие там, где есть «энергетическая возможность» включения оборудования, соответственно на каких-то трассах покрытие вырастет до 99.9% уже в ближайший год, чтобы в общем зачете с трассами, где и 60% сделать на сегодня невозможно, получался целевой показатель года, в частности, 80% по итогам 2026 года.

А также участвовать в совместной работе с Минцифры и Минэнерго, и с властями регионов, чтобы там, где сейчас нет энергии, она бы постепенно появилась. А с нею – и связь на дорогах.

Несмотря на все предпринимаемые регулятором усилия (разрешения стройки в полосе отвода, разрешение совместно использовать инфраструктуру), цель в 99.9% покрытия всех федеральных автодорог по итогам 2031 года пока что продолжает казаться мне недостижимой, если пытаться достичь ее с помощью наземных сетей. И не стоит винить в этом операторов, требуя от них невозможного.

