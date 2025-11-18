Драйв-тесты: TelecomDaily протестировал мобильный интернет на трассе Москва-Казань (М12)

18.11.2025, MForum.ru

В движении средняя скорость мобильного интернета на участке Москва-Казань автотрассы (М-12 Восток) по направлению к абоненту составляет 45.1 Мбит/с - на 53% быстрее, чем по замерам 2024 года.

Интегрально по данным драйв-теста, по доступным абонентам скоростям, лидером признан Билайн (Вымпелком), вторым стал МегаФон. Билайн оказался лучшим и по такому показателю как среднее время задержки, и по доступности сети (успешности загрузки страницы Кеплера).

Улучшение качества услуг связано с развитием сетей российскими операторами сотовой связи, строительством сети вдоль данной автотрассы.

Тестирование проведено в конце октября - начале ноября 2025 года, исследовались все сети "большой четверки".

Скорость в направлении к абонентам (DL)

Лучший показатель - у Билайн — 49,7 Мбит/с. Оператор опережает остальных в Татарстане (41,2 Мбит/с), Чувашии (65,5 Мбит/с) и Владимирской области (58,9 Мбит/с). МегаФон второй — 47,4 Мбит/с (и первый в Московской — 70,8 Мбит/с и Нижегородской области — 58,8 Мбит/с). Далее Т2 — 41,8 Мбит/с, МТС — 41,4 Мбит/с. Средняя скорость - 45.1 Мбит/с.

Скорость в направлении от абонентов (UL)

Лучшая скорость у Билайна — 24,7 Мбит/с. Эта сеть показала лучшие результаты в четырех регионах — в Московской (43,2 Мбит/с), Владимирской области (27,3 Мбит/с), Чувашии (25,4 Мбит/с) и Татарстане (23,8 Мбит/с). Далее МегаФон — 22,6 Мбит/с (первый в Нижегородской области — 20,7 Мбит/с). У МТС — 19,8 Мбит/с, Т2 — 15,4 Мбит/с.

Доступность сетей

Средний показатель успешности тестовой страницы в процентах оказался практически на одном уровне. У МегаФона и МТС он равен 91.8% и 91.2% соответственно. У Билайна - 89.8% и у T2 - 88%. В Московской области и в Чувашии Билайн показал 100%, во Владимирской области у этого оператора - 91.2%. В МО 100% показали и остальные три оператора. У T2 - 100% в Чувашии. МегаФон лидирует в Нижегородской области, МТС - в Татарстане (97.3%).

Задержка распространения сигнала

Лучший (минимальный) пинг зафиксирован в сети Билайн — 64 мс. Сеть оператора продемонстрировала верхнюю планку в Московской (34 мс) и Владимирской области (48 мс) и в Татарстане (54 мс). На втором месте по среднему пингу Т2 — 66 мс (он первый в Чувашии — 53 мс). Далее МТС — 72 мс и МегаФон —77 мс (первый в Нижегородской области — 70 мс).

Средние значения задержки (ping) всей "большой четверки" - 70 мс.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Клиенты должны оставаться на связи в любой ситуации — будь то центр Москвы, тоннели метро или трасса между регионами. Сегодня надёжная связь — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы системно модернизируем свою инфраструктуру, внедряем интеллектуальные алгоритмы и технологии предиктивной аналитики, чтобы связь оставалась устойчивой и быстрой. Мы стремимся, чтобы клиенты чувствовали уверенность и комфорт, где бы они ни находились — дома, на работе или в пути».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: драйв-тесты связь вдоль дорог

--