Драйв-тесты: TelecomDaily протестировал мобильный интернет на трассе Москва-Казань (М12)

MForum.ru
18.11.2025,
В движении средняя скорость мобильного интернета на участке Москва-Казань автотрассы (М-12 Восток) по направлению к абоненту составляет 45.1 Мбит/с - на 53% быстрее, чем по замерам 2024 года.
Интегрально по данным драйв-теста, по доступным абонентам скоростям, лидером признан Билайн (Вымпелком), вторым стал МегаФон. Билайн оказался лучшим и по такому показателю как среднее время задержки, и по доступности сети (успешности загрузки страницы Кеплера).
Улучшение качества услуг связано с развитием сетей российскими операторами сотовой связи, строительством сети вдоль данной автотрассы.
Тестирование проведено в конце октября - начале ноября 2025 года, исследовались все сети "большой четверки".
Скорость в направлении к абонентам (DL)
Лучший показатель - у Билайн — 49,7 Мбит/с. Оператор опережает остальных в Татарстане (41,2 Мбит/с), Чувашии (65,5 Мбит/с) и Владимирской области (58,9 Мбит/с). МегаФон второй — 47,4 Мбит/с (и первый в Московской — 70,8 Мбит/с и Нижегородской области — 58,8 Мбит/с). Далее Т2 — 41,8 Мбит/с, МТС — 41,4 Мбит/с. Средняя скорость - 45.1 Мбит/с.
Скорость в направлении от абонентов (UL)
Лучшая скорость у Билайна — 24,7 Мбит/с. Эта сеть показала лучшие результаты в четырех регионах — в Московской (43,2 Мбит/с), Владимирской области (27,3 Мбит/с), Чувашии (25,4 Мбит/с) и Татарстане (23,8 Мбит/с). Далее МегаФон — 22,6 Мбит/с (первый в Нижегородской области — 20,7 Мбит/с). У МТС — 19,8 Мбит/с, Т2 — 15,4 Мбит/с.
Доступность сетей
Средний показатель успешности тестовой страницы в процентах оказался практически на одном уровне. У МегаФона и МТС он равен 91.8% и 91.2% соответственно. У Билайна - 89.8% и у T2 - 88%. В Московской области и в Чувашии Билайн показал 100%, во Владимирской области у этого оператора - 91.2%. В МО 100% показали и остальные три оператора. У T2 - 100% в Чувашии. МегаФон лидирует в Нижегородской области, МТС - в Татарстане (97.3%).
Задержка распространения сигнала
Лучший (минимальный) пинг зафиксирован в сети Билайн — 64 мс. Сеть оператора продемонстрировала верхнюю планку в Московской (34 мс) и Владимирской области (48 мс) и в Татарстане (54 мс). На втором месте по среднему пингу Т2 — 66 мс (он первый в Чувашии — 53 мс). Далее МТС — 72 мс и МегаФон —77 мс (первый в Нижегородской области — 70 мс).
Средние значения задержки (ping) всей "большой четверки" - 70 мс.
Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:
«Клиенты должны оставаться на связи в любой ситуации — будь то центр Москвы, тоннели метро или трасса между регионами. Сегодня надёжная связь — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Мы системно модернизируем свою инфраструктуру, внедряем интеллектуальные алгоритмы и технологии предиктивной аналитики, чтобы связь оставалась устойчивой и быстрой. Мы стремимся, чтобы клиенты чувствовали уверенность и комфорт, где бы они ни находились — дома, на работе или в пути».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: драйв-тесты связь вдоль дорог
--
Публикации по теме:
11.11. [Новости компаний] Связь вдоль автотрасс: МегаФон в Татарстане - оператор разместил БС в полосе отвода федеральной трассы / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получил прикамский участок автотрассы M-12 / MForum.ru
29.07. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: Билайн запустил LTE на 200-км участке трассы Р-404 в ХМАО / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: Билайн обеспечил покрытие 4G/LTE на новом участке автотрассы М-11 Нева / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru