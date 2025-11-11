Связь вдоль автотрасс: МегаФон в Татарстане - оператор разместил БС в полосе отвода федеральной трассы

MForum.ru
11.11.2025,
МегаФон построил первый телеком-объект в полосе отвода федеральной трассы на участке М-12 в Татарстане. Основанием для этого стали вступившие в силу поправки к 257-ФЗ, разрешающие строительство телеком-инфраструктуры в непосредственной близости к полотну автотрассы.
Установка базовой станции в пределах полосы отвода позволила существенно обеспечить покрытие на участке М-12 рядом с посёлком Верхние Пинячи в Татарстане (на 1030-м километре трассы), где ранее был нестабильный сигнал. Теперь автомобили, проезжающие на высокой скорости, остаются в зоне устойчивого покрытия. Выбор локации продиктован реальной потребностью в связи — трасса становится более востребованной: на всей её протяжённости за последний год потребление мобильного трафика выросло на 34%.
Полоса отвода автодороги — это территория, предназначенная для размещения как самой трассы, так и объектов дорожного сервиса (заправочных станций, придорожных магазинов и кафе и т. д.). До принятия поправок в 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…» строительство телеком-объектов в полосах отвода было возможно только на платных участках трасс, что ограничивало развитие инфраструктуры связи.
В результате операторы были вынуждены строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные сложности при согласовании площадок с собственниками земли и мешало обеспечить прямую видимость между оборудованием операторов и устройствами пользователей — возникали препятствия в виде холмистого рельефа или находящихся рядом населённых пунктов, где устройства жителей также нагружали сеть. Теперь, с учётом новых норм, МегаФон планирует строить объекты связи в полосах отвода на 90% федеральных трасс.
«Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом. При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода — это лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог. В целом, до конца года мы планируем построить и модернизировать несколько сотен базовых станций, а до 2031 года — более 1400. Это позволит сделать связь устойчивой и доступной даже на самых протяжённых и удалённых от поселений участках автодорог», — отметил Сергей Сорокин, директор департамента реализации проектов инфраструктуры МегаФона.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон связь вдоль дорог связь вдоль автотрасс
--
Публикации по теме:
28.05. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключит 500 базовых станций через спутники Бюро 1440 / MForum.ru
22.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Санкт-Петербурге - на эстакадах Западного скоростного диаметра доступные скорости выросли до 170 Мбит/с / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Ookla подтвердила лидерство МегаФон по скорости мобильного интернета в 1H2024 году / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru