Связь вдоль автотрасс: МегаФон в Татарстане - оператор разместил БС в полосе отвода федеральной трассы

11.11.2025, MForum.ru

МегаФон построил первый телеком-объект в полосе отвода федеральной трассы на участке М-12 в Татарстане. Основанием для этого стали вступившие в силу поправки к 257-ФЗ, разрешающие строительство телеком-инфраструктуры в непосредственной близости к полотну автотрассы.

Установка базовой станции в пределах полосы отвода позволила существенно обеспечить покрытие на участке М-12 рядом с посёлком Верхние Пинячи в Татарстане (на 1030-м километре трассы), где ранее был нестабильный сигнал. Теперь автомобили, проезжающие на высокой скорости, остаются в зоне устойчивого покрытия. Выбор локации продиктован реальной потребностью в связи — трасса становится более востребованной: на всей её протяжённости за последний год потребление мобильного трафика выросло на 34%.

Полоса отвода автодороги — это территория, предназначенная для размещения как самой трассы, так и объектов дорожного сервиса (заправочных станций, придорожных магазинов и кафе и т. д.). До принятия поправок в 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…» строительство телеком-объектов в полосах отвода было возможно только на платных участках трасс, что ограничивало развитие инфраструктуры связи.

В результате операторы были вынуждены строить базовые станции на расстоянии 200 метров и более от дороги. Это создавало дополнительные сложности при согласовании площадок с собственниками земли и мешало обеспечить прямую видимость между оборудованием операторов и устройствами пользователей — возникали препятствия в виде холмистого рельефа или находящихся рядом населённых пунктов, где устройства жителей также нагружали сеть. Теперь, с учётом новых норм, МегаФон планирует строить объекты связи в полосах отвода на 90% федеральных трасс.

«Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом. При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода — это лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог. В целом, до конца года мы планируем построить и модернизировать несколько сотен базовых станций, а до 2031 года — более 1400. Это позволит сделать связь устойчивой и доступной даже на самых протяжённых и удалённых от поселений участках автодорог», — отметил Сергей Сорокин, директор департамента реализации проектов инфраструктуры МегаФона.

