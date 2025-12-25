Связь вдоль дорог: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции включены на федеральных трассах М-7 и М-12 от Казани до границы с Башкортостаном

Связь вдоль дорог: МегаФон в Татарстане - новые базовые станции включены на федеральных трассах М-7 и М-12 от Казани до границы с Башкортостаном

25.12.2025, MForum.ru

Новые базовые станции МегаФон развернуты на федеральных трассах М-7 Волга и М-12 Восток от Казани до границы с Башкортостаном, включая объездной участок дороги возле Набережных Челнов. Общая протяжённость магистралей, охваченных обновленной сетью МегаФона, превысила 250 километров.

Работы прошли как на недавно введённом участке М-12, так и на отрезках пути М-7 — в том числе проходящих через лесные массивы, где ранее устойчивое LTE-покрытие отсутствовало. Теперь автомобилисты смогут пользоваться медиа- и навигационными сервисами и при необходимости вызывать экстренные службы. Водителям междугородних перевозок мобильный интернет и голосовая связь помогут ориентироваться на новых маршрутах и координировать свои действия с диспетчерами.

«На части базовых станций мы выступили якорным оператором, предоставив инфраструктуру другим участникам рынка по модели RAN Sharing. Такой подход позволяет ускорить развертывание связи на федеральных автодорогах. Работы продолжаются, и до конца года запланировано еще строительство дополнительных базовых станций на федеральных трассах, проходящих через республику», ― отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

В ноябре 2025 года голосовой трафик на татарстанском участке трассы М-12 вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, приводит данные оператор. Более 65% звонков приходится на пользователей из других регионов. Среди самых общительных участников дорожного движения ― жители Москвы, Башкортостана, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ульяновской областей.

Новая инфраструктура пригодится и жителям придорожных населённых пунктов. Мобильная связь и интернет оператора стали доступнее в поселках Рахматова Поляна, Ключ Труда, Юртово, сёлах Аю, Костенеево, Нижняя Сунь, Старое Сафарово, Бикчураево, Старая Александровка, Нижнее Афанасово, деревнях Иксуар, Новый Мусабай, Калмурзино, Чирши, Качкиново, Куперле, Канонерка и других.

Кроме того, МегаФон первым среди операторов установил телеком-объект в полосе отвода федеральной трассы. Базовая станция появилась на 1 030-м километре автодороги М-12 «Восток», рядом с поселком Верхние Пинячи. Проект реализован спустя всего 3 месяца после вступления в силу поправок к закону № 257‑ФЗ, разрешающих строительство телеком-инфраструктуры в непосредственной близости к автотрассам.

