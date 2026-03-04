Мобильная связь: Связь вдоль дорог - МТС усилил инфраструктуру мобильной связи на трассе Р-260 Волгоград-Ростов

Мобильная связь: Связь вдоль дорог - МТС усилил инфраструктуру мобильной связи на трассе Р-260 Волгоград-Ростов

04.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске дополнительного телеком-оборудования на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов для умощнения мобильной инфраструктуры. Запущено 20 базовых станций.

По данным оператора, в результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 25% на участке трассы, соединяющих Волгоградскую и Ростовскую области. Трасса Р-260 проходит через Калач-на-Дону, Суровикино, Морозовск, Белую Калитву и Каменск-Шахтинский.

В рамках проекта МТС обеспечила устойчивое покрытие и более высокую скорость мобильного интернета в поселках Приканальный, Октябрьский, Ильевка, Новый Рогачик, Прудбой. Улучшения также коснулись села Мариновка и хуторов Новомаксимовский, Логовский, Ляпичев и Степной. Усиление сети повысило качество связи на прилегающих участках трассы и вблизи Калача-на-Дону. В зону улучшенного покрытия вошли и популярные места отдыха, среди которых Карповское водохранилище – крупнейшее в системе Волго-Донского канала, а также природный памятник регионального значения «Ирисовый» в Калачевском районе, где сосредоточены редкие и краснокнижные виды растений.

«Трасса Р-260 – это не просто направление между двумя регионами, а ежедневный маршрут для тысяч людей: тех, кто работает в соседних районах, перевозит грузы, едет к родным или путешествует по югу России. Для нас было принципиально обеспечить непрерывность связи именно на протяженных загородных участках и в небольших населенных пунктах вдоль магистрали. Усиление сети на этом направлении повышает не только комфорт, но и безопасность поездок. Мы последовательно развиваем инфраструктуру там, где связь действительно влияет на качество жизни и мобильность жителей региона», - подчеркнула директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Адрес редакции: