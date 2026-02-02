Мобильная связь: Alstom и Deutsche Bahn использовали выделенную сеть 5G SA для удаленного управления пригородным поездом

02.02.2026, MForum.ru

Испытания прошли в Мюнхене. Машинист находился в диспетчерском пункте и управлял поездом дистанционно. За ситуационной обстановкой машинист наблюдал через дисплеи, видеопоток на которые передавался с камер, установленных на поезде по выделенной сети 5G SA.

Интересно, что произойдет раньше - поезда полностью станут автономными или машинистов пересадят в удаленные диспетчерские? Впрочем, скорее всего, на первом этапе будет комбинация того и другого, а затем машинист будет скорее присматривать за автодвижением состава, нежели им управлять. Пока не окажется совсем не нужен.

Все же представить себе сплошное покрытие 5G SA вдоль железных дорог мне по-прежнему сложно. Пока не будет обеспечено гибридное сотово-спутниковое подключение, на сплошное покрытие путей сигналом 5G рассчитывать, на мой взгляд, не приходится.

по материалам MobileWorldLive, фото - источника

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги горизонты технологий управление поездами дистанционное управление 5G SA пятое поколение применение сетей 5G SA связь на железной дороге

--