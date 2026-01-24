Мобильная связь: В Ericsson ожидают стагнации рынка 5G RAN в 2026 году

24.01.2026, MForum.ru

Таким прогнозом поделился гендиректор компании Бьёре Экхольм. Компания будет оптимизировать структуру затрат и надеется, что ее бизнес сможет опереться на свои хорошие позиции в двух других сегментах – в оборонном, куда компания намерена увеличить инвестиции в 2026 году, и в корпоративном. Об этом пишет Mobile World Live.

«Инвестиции в НИОКР для укрепления технологического лидерства продолжаются, при этом основное внимание уделяется мобильным сетям, изначально разработанным с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающим безопасность и автономность», — сказал он.

Выручка Ericsson в 4q2025 снизилась до 69,3 млрд шведских крон с 72,9 млрд шведских крон, что объясняется главным образом негативным влиянием валютных колебаний. Продажи сетевого оборудования снизились на 6% до 44,2 млрд шведских крон, но продажи облачного программного обеспечения и услуг выросли на 3% до 20 млрд шведских крон.

Чистая прибыль достигла 8,6 млрд шведских крон, увеличившись с 4,9 млрд шведских крон.

Продажи в Северной и Южной Америке упали на 11%, что в компании связывают с жесткой конкуренцией и сокращением инвестиций в клиентскую сеть.

Продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросли на 7% благодаря росту спроса на критически важные сети. В Юго-Восточной Азии этот показатель увеличился на 6%, чему способствовало ускоренное развертывание сетей 5G, главным образом во Вьетнаме.

Ситуация в Северо-Восточной Азии была удручающей: продажи упали на 27% из-за сокращения инвестиций клиентов в «некоторые передовые рынки 5G».

