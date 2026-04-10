Анонсы: Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара

10.04.2026,
Realme продолжает расширять серию C100. После 5G-версии компания представила во Вьетнаме модель C100 4G, которая получила еще более емкую батарею — 8000 мАч. Это серьезная заявка на лидерство по автономности в бюджетном сегменте.
Realme провела тесты, и результаты впечатляют: более 23 часов потокового видео, более 20 часов навигации или более 13 часов игр на одном заряде. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт и реверсивная зарядка до 10 Вт — смартфон может работать как пауэрбанк для других устройств.
C100 4G получил защиту IP69K — это редкость для смартфонов за 300 долларов. Устройство не боится пыли, воды и даже струй горячей воды под давлением.
Экран — 6.8-дюймовый IPS LCD с разрешением HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Защита — ArmorShell Glass.
Сердцем Realme C100 4G стал MediaTek Helio G92 Max — свежий чип для 4G-смартфонов, ориентированный на игры и повседневные задачи. Оперативная память LPDDR4X (6 или 8 ГБ), накопитель eMMC 5.1 (128 или 256 ГБ). Тип накопителя — компромисс, но для этого класса ожидаемый.
Основная камера — 50 МП с диафрагмой f/1.8 в паре с неспецифицированным вспомогательным сенсором. Фронтальная камера — 8 МП. Работает устройство под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16.
Цена Realme C100 4G в конфигурации 6/128 ГБ составляет примерно ~$292. Стоимость версии 8/256 ГБ не сообщается. Цвета: белый, фиолетовый, коричневый. Продажи уже стартовали во Вьетнаме.
Realme C100 4G и C100 5G (анонсированный ранее в Таиланде) — два разных устройства под одним именем. У 4G-версии батарея больше (8000 против 7000 мАч), защита лучше (IP69K против IP64), но процессор слабее (Helio G92 Max против Dimensity 6300) и нет 5G.
Это логичное разделение: 5G-версия для городов с хорошим покрытием, 4G — для регионов, где пятое поколение еще не скоро появится. Обе модели ориентированы на автономность, но 4G-версия делает на этом еще больший акцент.
8000 мАч — это почти рекорд для смартфонов (рекордсмены вроде Energizer P30K Apex имеют 30 000 мАч, но это совсем другая лига). В сочетании с энергоэффективным процессором и HD-экраном C100 4G может работать несколько дней без подзарядки.
Цена около 292 долларов за базовую версию — не самая низкая для смартфона с Helio G92. Но IP69K и 8000 мАч оправдывают стоимость для тех, кому важна автономность и защита.
Вопрос — появится ли C100 4G в Индии и других странах. Пока он доступен только во Вьетнаме. Если Realme расширит географию, у него есть шансы стать популярным в регионах с плохой инфраструктурой зарядки.
