Слухи: Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки

MForum.ru
25.03.2026,
Компания Tecno India опубликовала первый официальный тизер грядущего смартфона Spark 50 5G в своем аккаунте одной социальной сети. Изображение не показывает устройство целиком, но позволяет сделать несколько важных выводов — как о дизайне, так и о стратегии бренда.
Предыдущее поколение Spark 40 почти полностью ограничивалось 4G. Модели на базе Helio G81, G91 и даже G200 в версии Pro+ оставались без поддержки сетей пятого поколения. Единственным исключением был Spark Go с Dimensity 6400, который в некоторых регионах назывался Spark 40 5G.
Судя по названию новой модели, Tecno наконец переносит 5G в основную линейку Spark. Это логичный шаг: рынок Индии и других развивающихся стран активно переходит на новые стандарты связи, и отсутствие 5G в массовом сегменте становится серьезным минусом.
На тизере виден угол смартфона, и главное, что бросается в глаза — горизонтальный блок камер. Он окружен приподнятой рамкой, что придает устройству более премиальный вид и, возможно, защищает стекло объективов при падении. Это заметное отличие от вертикальных или квадратных модулей, которые Tecno использовала раньше.
Ранее в сеть уже попали некоторые характеристики. Смартфон будет выпускаться в двух версиях с разной емкостью аккумулятора: 6150 мАч и 6500 мАч. Вероятно, это связано с региональными особенностями — для разных рынков могут предлагаться разные батареи.
Конфигурации памяти, по слухам, будут включать: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Процессор пока не раскрыт, но учитывая позиционирование, вероятнее всего, это будет один из доступных 5G-чипов MediaTek или Unisoc.
В посте соцсети указано, что новинка «появится скоро». Точной даты пока нет, но тизеры обычно запускаются за несколько недель до официального анонса.
Tecno Spark 50 5G — важный шаг для бренда, который долгое время оставался в стороне от 5G-гонки в бюджетном сегменте. Пока конкуренты в лице Realme, Xiaomi и Samsung уже второй год предлагают доступные 5G-смартфоны, Tecno делала ставку на 4G и автономность. Судя по всему, стратегия меняется.
Две версии батареи — интересный ход. Tecno может предложить на одних рынках модель с 6150 мАч по более низкой цене, а на других — с 6500 мАч как «премиальную» версию в том же корпусе. Это гибкое решение, которое позволяет адаптироваться под локальные предпочтения.
Горизонтальный блок камер — еще один признак того, что Tecno обновляет дизайн, чтобы не отставать от трендов. В массовом сегменте внешний вид часто играет решающую роль при выборе.
Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать процессор, точные цены и дату старта продаж. Но уже сейчас ясно: Spark 50 5G станет одним из главных бюджетных игроков Tecno в этом году.
© Антон Печеровый,
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
