Слухи: Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04.2026,
На прошлой неделе появилась информация, что Oppo планирует выпустить серию F33 в Индии в третьей неделе апреля. Новый слив раскрыл характеристики и цены на F33 Pro 5G, а также указал точную дату анонса — 14 апреля.
Главная неожиданность — защита IP69K. Для смартфона ценой до 35 000 рупий (около 375 долларов) это редкость. IP69K означает устойчивость не только к пыли и воде, но и к струям горячей воды под давлением. Обычно такая защита встречается либо в специализированных защищенных устройствах, либо во флагманах.
На маркетинговом изображении виден переработанный блок камер, который, как отмечают инсайдеры, напоминает iPhone 17 Pro. Дизайн — явная попытка привлечь покупателей, которым нравится эстетика Apple, но бюджет не позволяет приобрести флагман.
F33 Pro 5G получит 50-мегапиксельную основную камеру в паре со 2-мегапиксельным датчиком глубины. Ультраширика, судя по всему, не будет.
А вот фронтальная камера — тоже 50 МП, причем с углом обзора 100 градусов. Это шире, чем у большинства конкурентов, что позволяет делать групповые селфи или захватывать больше фона. Oppo явно делает ставку на аудиторию, которая много снимает себя.
Сердцем устройства станет MediaTek 6360 Max — новый чипсет, позиционируемый, вероятно, в верхней части среднего сегмента. Экран — 6.57 дюймов (тип матрицы не уточняется).
Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт по проводу и реверсивной 10 Вт (можно заряжать наушники или второй телефон). Для такого объема 80 Вт — отличная скорость.
Работает устройство под управлением ColorOS 16.
Oppo F33 Pro 5G, по слухам, будет стоить менее 35 000 рупий (~$375). Официальный анонс всей серии F33 ожидается 14 апреля. F33 и F33 Pro придут на смену серии F31, дебютировавшей в Индии в сентябре 2025 года.
F33 Pro 5G — необычное устройство для Oppo. В одном флагмане среднего класса компания попыталась объединить несколько трендов: защиту уровня специализированных смартфонов, дизайн в стиле iPhone и рекордную для этого сегмента фронталку.
IP69K — главный козырь. В ценовой категории до 35 000 рупий нет ни одного смартфона с такой защитой. Это может привлечь покупателей, которые хотят надежное устройство без перехода в специализированные линейки.
50 МП фронталка с широким углом — еще одно преимущество. В Индии, где селфи и видеозвонки играют огромную роль, это может стать решающим фактором при выборе.
Цена — ключевой момент. 35 000 рупий — это верхняя граница среднего сегмента. Здесь F33 Pro 5G будет конкурировать с OnePlus Nord CE4, iQOO Z9s Pro и Samsung Galaxy A55. У Oppo есть защита и фронталка, но нет ультраширика и, возможно, более слабый процессор.
Ждем официального анонса 14 апреля, чтобы оценить реальные характеристики и точную цену. Пока же F33 Pro 5G выглядит как один из самых интересных смартфонов в своем классе.
© Антон Печеровый,
