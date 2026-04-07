Слухи: Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий

07.04.2026, MForum.ru

На прошлой неделе появилась информация, что Oppo планирует выпустить серию F33 в Индии в третьей неделе апреля. Новый слив раскрыл характеристики и цены на F33 Pro 5G, а также указал точную дату анонса — 14 апреля.

Главная неожиданность — защита IP69K. Для смартфона ценой до 35 000 рупий (около 375 долларов) это редкость. IP69K означает устойчивость не только к пыли и воде, но и к струям горячей воды под давлением. Обычно такая защита встречается либо в специализированных защищенных устройствах, либо во флагманах.

На маркетинговом изображении виден переработанный блок камер, который, как отмечают инсайдеры, напоминает iPhone 17 Pro. Дизайн — явная попытка привлечь покупателей, которым нравится эстетика Apple, но бюджет не позволяет приобрести флагман.

F33 Pro 5G получит 50-мегапиксельную основную камеру в паре со 2-мегапиксельным датчиком глубины. Ультраширика, судя по всему, не будет.

А вот фронтальная камера — тоже 50 МП, причем с углом обзора 100 градусов. Это шире, чем у большинства конкурентов, что позволяет делать групповые селфи или захватывать больше фона. Oppo явно делает ставку на аудиторию, которая много снимает себя.

Сердцем устройства станет MediaTek 6360 Max — новый чипсет, позиционируемый, вероятно, в верхней части среднего сегмента. Экран — 6.57 дюймов (тип матрицы не уточняется).

Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт по проводу и реверсивной 10 Вт (можно заряжать наушники или второй телефон). Для такого объема 80 Вт — отличная скорость.

Работает устройство под управлением ColorOS 16.

Oppo F33 Pro 5G, по слухам, будет стоить менее 35 000 рупий (~$375). Официальный анонс всей серии F33 ожидается 14 апреля. F33 и F33 Pro придут на смену серии F31, дебютировавшей в Индии в сентябре 2025 года.

F33 Pro 5G — необычное устройство для Oppo. В одном флагмане среднего класса компания попыталась объединить несколько трендов: защиту уровня специализированных смартфонов, дизайн в стиле iPhone и рекордную для этого сегмента фронталку.

IP69K — главный козырь. В ценовой категории до 35 000 рупий нет ни одного смартфона с такой защитой. Это может привлечь покупателей, которые хотят надежное устройство без перехода в специализированные линейки.

50 МП фронталка с широким углом — еще одно преимущество. В Индии, где селфи и видеозвонки играют огромную роль, это может стать решающим фактором при выборе.

Цена — ключевой момент. 35 000 рупий — это верхняя граница среднего сегмента. Здесь F33 Pro 5G будет конкурировать с OnePlus Nord CE4, iQOO Z9s Pro и Samsung Galaxy A55. У Oppo есть защита и фронталка, но нет ультраширика и, возможно, более слабый процессор.

Ждем официального анонса 14 апреля, чтобы оценить реальные характеристики и точную цену. Пока же F33 Pro 5G выглядит как один из самых интересных смартфонов в своем классе.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок

02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч

25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру

11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана

10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой

06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка

06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s

02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции

27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе

22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ

22.01. Oppo представляет Reno 15 FS для Европы

