Анонсы: Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

MForum.ru

24.03.2026, MForum.ru

Вслед за флагманским Enjoy 90 Pro Max компания Huawei представила две более доступные модели линейки — Enjoy 90 Plus и стандартный Enjoy 90. Новинки сохранили ключевые черты старшей версии: емкие батареи, собственные процессоры Kirin и акцент на автономности, но в более компактных корпусах и с более демократичными ценниками.

Enjoy 90 Plus получил 6.67-дюймовый HD+ LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 850 нит, что для LCD-матрицы неплохо: на солнце экран останется читаемым.

Сердцем устройства стал Kirin 8000 — тот же процессор, что и в Pro Max. Huawei обещает прирост производительности на 67% по сравнению с предыдущим поколением. Для повседневных задач и нетребовательных игр этого хватит.

Камеры: основная на 50 МП и фронтальная на 8 МП. Без излишеств, но для своего класса достаточно.

Аккумулятор — 6620 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт. В паре с программными оптимизациями HarmonyOS 6 это обещает отличную автономность. Из дополнительных фишек: защита IP65, боковой сканер отпечатков, ИК-порт, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Толщина корпуса — 8.32 мм, вес — 212 граммов. Цены:

  • 128 ГБ: 1499 юаней (~$220)
  • 256 ГБ: 1799 юаней (~$265)

Базовый Enjoy 90 построен на процессоре Kirin 8000A — слегка урезанной версии флагманского чипа. Аккумулятор остался таким же, как у Plus (6620 мАч), что для начальной модели в линейке — щедро.

Работает устройство на HarmonyOS 6 с набором AI-функций: распознавание подмены лиц, защита от мошенничества во время звонков и в семейных сетях. Это интересное дополнение для бюджетного сегмента, где такие технологии встречаются нечасто. Стоимость составит:

  • 128 ГБ: 1299 юаней (~$190)
  • 256 ГБ: 1599 юаней (~$235)

Huawei выстроила четкую иерархию в линейке Enjoy 90. Pro Max — для тех, кому нужен большой OLED-экран, максимальная батарея и лучшая производительность. Plus — золотая середина: компактнее, но с тем же процессором и достаточной батареей. Базовый Enjoy 90 — входной билет в экосистему с AI-функциями и все той же большой батареей.

Интересно, что даже младшая модель получила 6620 мАч — это выделяет линейку на фоне конкурентов, которые в этом ценовом сегменте часто ограничиваются 5000–6000 мАч. HD-экран в базовой версии — разумный компромисс: он потребляет меньше энергии, продлевая и без того долгое время работы.

Цены выглядят конкурентно. Enjoy 90 за 1299 юаней (190 долларов) с такой батареей и AI-функциями — серьезная заявка в бюджетном сегменте. Plus за 1499 юаней (220 долларов) с Kirin 8000 и 120 Гц — альтернатива китайским моделям от Xiaomi и Oppo.

Вопрос доступности за пределами Китая остается открытым. Но для домашнего рынка Huawei снова подготовила сбалансированные устройства с упором на автономность и интеграцию с HarmonyOS. Продажи стартуют 2 апреля — тогда и станет ясно, насколько успешной окажется стратегия.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

24.03. Кризис расползается по цепочке поставок

24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%

24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile

24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения

24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440

23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году

23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон

23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд

23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах

23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV

23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты

23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести

23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз

22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?

22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи

Все статьи >>

Новости

24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов

23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA

20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro

20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов

19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий

19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры

18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов

18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы

18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: