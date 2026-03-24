Анонсы: Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены

24.03.2026, MForum.ru

Вслед за флагманским Enjoy 90 Pro Max компания Huawei представила две более доступные модели линейки — Enjoy 90 Plus и стандартный Enjoy 90. Новинки сохранили ключевые черты старшей версии: емкие батареи, собственные процессоры Kirin и акцент на автономности, но в более компактных корпусах и с более демократичными ценниками.

Enjoy 90 Plus получил 6.67-дюймовый HD+ LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 850 нит, что для LCD-матрицы неплохо: на солнце экран останется читаемым.

Сердцем устройства стал Kirin 8000 — тот же процессор, что и в Pro Max. Huawei обещает прирост производительности на 67% по сравнению с предыдущим поколением. Для повседневных задач и нетребовательных игр этого хватит.

Камеры: основная на 50 МП и фронтальная на 8 МП. Без излишеств, но для своего класса достаточно.

Аккумулятор — 6620 мАч с поддержкой зарядки 40 Вт. В паре с программными оптимизациями HarmonyOS 6 это обещает отличную автономность. Из дополнительных фишек: защита IP65, боковой сканер отпечатков, ИК-порт, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Толщина корпуса — 8.32 мм, вес — 212 граммов. Цены:

128 ГБ: 1499 юаней (~$220)

256 ГБ: 1799 юаней (~$265)

Базовый Enjoy 90 построен на процессоре Kirin 8000A — слегка урезанной версии флагманского чипа. Аккумулятор остался таким же, как у Plus (6620 мАч), что для начальной модели в линейке — щедро.

Работает устройство на HarmonyOS 6 с набором AI-функций: распознавание подмены лиц, защита от мошенничества во время звонков и в семейных сетях. Это интересное дополнение для бюджетного сегмента, где такие технологии встречаются нечасто. Стоимость составит:

128 ГБ: 1299 юаней (~$190)

256 ГБ: 1599 юаней (~$235)

Huawei выстроила четкую иерархию в линейке Enjoy 90. Pro Max — для тех, кому нужен большой OLED-экран, максимальная батарея и лучшая производительность. Plus — золотая середина: компактнее, но с тем же процессором и достаточной батареей. Базовый Enjoy 90 — входной билет в экосистему с AI-функциями и все той же большой батареей.

Интересно, что даже младшая модель получила 6620 мАч — это выделяет линейку на фоне конкурентов, которые в этом ценовом сегменте часто ограничиваются 5000–6000 мАч. HD-экран в базовой версии — разумный компромисс: он потребляет меньше энергии, продлевая и без того долгое время работы.

Цены выглядят конкурентно. Enjoy 90 за 1299 юаней (190 долларов) с такой батареей и AI-функциями — серьезная заявка в бюджетном сегменте. Plus за 1499 юаней (220 долларов) с Kirin 8000 и 120 Гц — альтернатива китайским моделям от Xiaomi и Oppo.

Вопрос доступности за пределами Китая остается открытым. Но для домашнего рынка Huawei снова подготовила сбалансированные устройства с упором на автономность и интеграцию с HarmonyOS. Продажи стартуют 2 апреля — тогда и станет ясно, насколько успешной окажется стратегия.