Слухи: Oppo A6c выходит на глобальный рынок

MForum.ru
06.04.2026,
Oppo продолжает развивать линейку A6, и теперь на очереди международная версия модели A6c. Напомним, китайский вариант был практически ребрендингом A6x 4G с новым дизайном задней панели. Глобальная версия, судя по утекшим в сеть изображениям, получит не только обновленный дизайн, но и совершенно другие характеристики.
Международный Oppo A6c оснастят 6.75-дюймовым IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это сильное преимущество. Разрешение, скорее всего, останется на уровне HD+, но высокая частота сделает интерфейс заметно плавнее.
Сердцем устройства станет процессор Unisoc T7250 (также известный как T615) — распространенное решение для бюджетных 4G-смартфонов. Чип не поддерживает 5G, но для целевой аудитории это не критично.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч — главная фишка новинки. В сочетании с энергоэффективным процессором это обещает рекордную автономность. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать батарею придется долго.
Основная камера — 13 МП с дополнительным датчиком (скорее всего, для замера глубины сцены). Фронтальная — 5 МП, спрятанная в вырезе экрана. Работает устройство под управлением Android 16. Цветовые решения: белый, коричневый и фиолетовый.
Oppo A6c для Китая и международный A6c — это два разных устройства под одним именем. Китайская версия была ребрендингом существующей модели, а глобальная получила собственную начинку. Такая стратегия встречается нечасто и может запутать покупателей.
Для международного рынка Oppo выбрала правильный фокус: большая батарея и 120 Гц — это именно то, что ценят в бюджетном сегменте. Отсутствие 5G не проблема, так как в развивающихся странах, где будут продавать A6c, покрытие пятого поколения все еще ограничено.
Unisoc T7250 — не самый мощный чип, но для звонков, мессенджеров и просмотра видео его достаточно. А 7000 мАч позволят забыть о розетке на несколько дней.
Главный вопрос — цена. Если Oppo удержит стартовую стоимость до 150 долларов, A6c может стать бестселлером в своем классе. Если цена приблизится к 200 долларам, появятся конкуренты с 5G и более мощными процессорами.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Пока же A6c выглядит как честный бюджетник без лишних наворотов, но с двумя явными козырями — автономностью и плавным экраном.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
04.03. Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру
11.02. Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
10.02. Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой
06.02. Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка
06.02. Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
27.01. Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
22.01. Oppo представляет Reno 15 FS для Европы
16.01. Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
06.04. МТС в Амурской области запустил новую базовую станцию на севере Свободного
03.04. МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея
03.04. Юлия Клебанова на конференции Ведомости «Телеком 2026»
03.04. 1 апреля 2026 года в Беларуси объявили о запуске 5G в коммерческую эксплуатацию
02.04. Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года
02.04. Сергей Анохин, Билайн, предлагает не блокировать интернет на SIM-картах, которые точно идентифицируются как используемые людьми - клиентами компании
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц