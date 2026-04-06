Слухи: Oppo A6c выходит на глобальный рынок

06.04.2026, MForum.ru

Oppo продолжает развивать линейку A6, и теперь на очереди международная версия модели A6c. Напомним, китайский вариант был практически ребрендингом A6x 4G с новым дизайном задней панели. Глобальная версия, судя по утекшим в сеть изображениям, получит не только обновленный дизайн, но и совершенно другие характеристики.

Международный Oppo A6c оснастят 6.75-дюймовым IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это сильное преимущество. Разрешение, скорее всего, останется на уровне HD+, но высокая частота сделает интерфейс заметно плавнее.

Сердцем устройства станет процессор Unisoc T7250 (также известный как T615) — распространенное решение для бюджетных 4G-смартфонов. Чип не поддерживает 5G, но для целевой аудитории это не критично.

Аккумулятор емкостью 7000 мАч — главная фишка новинки. В сочетании с энергоэффективным процессором это обещает рекордную автономность. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать батарею придется долго.

Основная камера — 13 МП с дополнительным датчиком (скорее всего, для замера глубины сцены). Фронтальная — 5 МП, спрятанная в вырезе экрана. Работает устройство под управлением Android 16. Цветовые решения: белый, коричневый и фиолетовый.

Oppo A6c для Китая и международный A6c — это два разных устройства под одним именем. Китайская версия была ребрендингом существующей модели, а глобальная получила собственную начинку. Такая стратегия встречается нечасто и может запутать покупателей.

Для международного рынка Oppo выбрала правильный фокус: большая батарея и 120 Гц — это именно то, что ценят в бюджетном сегменте. Отсутствие 5G не проблема, так как в развивающихся странах, где будут продавать A6c, покрытие пятого поколения все еще ограничено.

Unisoc T7250 — не самый мощный чип, но для звонков, мессенджеров и просмотра видео его достаточно. А 7000 мАч позволят забыть о розетке на несколько дней.

Главный вопрос — цена. Если Oppo удержит стартовую стоимость до 150 долларов, A6c может стать бестселлером в своем классе. Если цена приблизится к 200 долларам, появятся конкуренты с 5G и более мощными процессорами.

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Пока же A6c выглядит как честный бюджетник без лишних наворотов, но с двумя явными козырями — автономностью и плавным экраном.