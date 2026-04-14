Микроэлектроника: Intel выпустила тонкий чиплет с транзисторами из нитрида галлия (GaN)

14.04.2026, MForum.ru

Intel Foundry Services объявила о крупном технологическом прорыве - разработке и изготовлении самого тонкого в мире чиплета из нитрида галлия (GaN-on-Si). Толщина кремниевой подложки уменьшена до 19 мкм — примерно до одной пятой диаметра человеческого волоса. Об этом сообщает TrendForce.

Чиплет изготовлен на подложке GaN диаметром 300-мм с использованием запатентованного Intel процесса скрытого разделения и утонения.

Кроме того, компания впервые провела монолитную интеграцию силовых транзисторов GaN с цифровыми логическими схемами на кремниевой основе. За счет этого упрощена архитектура, не нужны дополнительные микросхемы, сокращаются требования к питанию.

Тесты производительности показывают, что транзисторы на основе GaN выдерживают напряжение до 78 В и обеспечивают радиочастотную отсечку, превышающую 300 ГГц, что соответствует требованиям высокочастотных коммуникационных приложений.

Интегрированная цифровая логика работает вплоть до скоростей переключения инвертора в 33 пс, причем стабильно по всей площади пластины - это обещает хороший потенциал массового производства.

За счет использования технологии GaN-on-Si 300 мм, решение Intel совместимо с существующей инфраструктурой производства полупроводников, что может значительно снизить производственные затраты и будет содействовать широкомасштабному внедрению.

