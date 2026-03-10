Микроэлектроника: ROHM лицензирует GaN‑технологии у TSMC - новый этап в производстве силовых устройств

10.03.2026, MForum.ru

Японская компания ROHM объявила о получении лицензии на производство на основе нитрида галлия (GaN) от тайваньского гиганта TSMC. В рамках соглашения компания планирует интегрировать собственные разработки и производственный опыт в области силовых устройств на GaN с отработанными технологическими процессами TSMC - это должно повысить производительность и надежность компонентов. К 2027 году ROHM намерена создать собственную производственную линию на заводе в Хамамацу, префектура Сидзуока, Япония. Запуск производства запланирован на 2027 год — это соответствует стратегическим планам компании по наращиванию доли на рынке силовых полупроводников.

Японцам из ROHM тема интересна, поскольку в мире идет последовательный рост спроса на высокоэффективные силовые полупроводники, прежде всего от производителей ИИ‑серверов для ИИ-ЦОД, производителей электромобилей, систем возобновляемой энергетики, оборудования инфраструктуры сетей 5G/6G.

Почему наблюдается такой интерес GaN

Нитрид галлия (GaN) принято считать перспективным материалом для силовых полупроводников, в силу того, что GaN компоненты как правило компактнее кремниевых при той же мощности. Высокая подвижность носителей заряда в этом материале позволяет сделанным на его основе приборам работать на более высоких частотах. GaN выдерживает более высокие температуры, что важно и даже критично для автомобильных и промышленных применений.

Сделка соответствует одной из нескольких новых стратегий TSMC

Ранее компания TSMC объявила о постепенном выходе из контрактного производства GaN‑решений, которое официально прекратится 31 июля 2027 года. Вместо этого TSMC переходит на модель лицензирования технологий. Решение принято в силу ряда причин. В частности, TSMC концентрируется на передовых техпроцессах для логики и памяти (5 нм, 3 нм и меньше), где её позиции наиболее сильны. Лицензирование позволяет избежать прямого соперничества с партнёрами в нише силовых полупроводников. Модель лицензирования обещает компании стабильный доход от передачи технологий без капитальных вложений в специализированные линии.

ROHM — не первый партнёр TSMC в рамках новой стратегии. Ранее аналогичные соглашения подписали американская GlobalFoundries и тайваньская Vanguard International Semiconductor (VIS). Первая ориентирована на автопром и промышленные приложения, вторая - на блоки питания и зарядные устройства.

Какие можно ожидать последствия для рынка и для ROHM

Очевидно, вырастет конкуренция на рынке GaN, это может снизить цены (или хотя бы не дать им расти) и будет стимулировать дальнейшие технологические изыски. Будет больше вариантов для диверсификации цепочек поставок, впрочем, все перечисленные компании - это "западный блок". Можно ожидать улучшения показателей энергоэффективности серверов, это важно для всех, учитывая спрос на ИИ-сервера и нехватки электроэнергии.

Для японской ROHM это часть стратегии по укреплению позиций в сегменте силовых полупроводников. ROHM уже имеет опыт работы с карбидом кремния (SiC) и теперь дополняет портфель GaN‑продуктами.

--

теги: микроэлектроника рынок GaN лицензирование технологий TSMC ROHM

--